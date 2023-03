Come ottenere il massimo dalle offerte telefonia mobile

Quando si sceglie una tariffa di telefonia mobile, più che sul prezzo, ci si dovrebbe concentrare sui contenuti offerti dagli operatori. Per ottenere il massimo dalle offerte telefoniche, infatti, è fondamentale avere un piano tariffario capace di rispondere esattamente ai propri bisogni. Questi possono essere diversi a seconda del lavoro che si fa, delle proprie abitudini di vita o dell’età.

Prendere in considerazione i contenuti delle tariffe di telefonia mobile e confrontare le proposte di più operatori è il modo migliore per risparmiare e per sfruttare al meglio i minuti, gli SMS e i giga inclusi nel piano.

Trova l’offerta di telefonia mobile più giusta per te

Scegli le tariffe in base alle tue esigenze

Istintivamente si tende a pensare che due piani tariffari che hanno lo stesso costo siano equivalenti. In realtà non è così e a fare la differenza sono i servizi inclusi nell’offerta. Prima di attivare un nuovo piano tariffario è dunque necessario capire quali sono le proprie esigenze e verificare quali offerte telefoniche sono in grado di soddisfarle.

Il modo in cui si utilizza lo smartphone è il primo parametro da considerare. Chi lo utilizza esclusivamente per fare telefonate, preferendo navigare da rete fissa o con altri dispositivi, può considerare le tariffe telefoniche solo voce. All’opposto, chi non chiama mai e ha bisogno dello smartphone per navigare spesso in mobilità può trovare convenienti le tariffe solo dati. Le offerte voce e dati, le più frequenti, permettono di sfruttare entrambi gli usi e hanno contenuti diversi a seconda degli operatori.

Chi naviga spesso, per lavoro o per piacere, avrà bisogno di un’offerta mobile con tanti giga e preferibilmente nessun limite alla velocità di navigazione. Al contrario, chi utilizza internet da mobile solo saltuariamente potrà orientarsi verso le offerte più economiche, con meno giga e con una velocità di navigazione limitata.

Per chi viaggia spesso o ha frequenti contatti con l’estero è importante verificare quali sono i piani tariffari che includono un buon quantitativo di giga da poter utilizzare fuori dai confini italiani e che prevedano un pacchetto di minuti da poter utilizzare per fare chiamate internazionali.

Confronta le proposte degli operatori telefonici

Sfrutta promozioni e offerte degli operatori

Per ottenere il massimo dalla propria offerta di telefonia mobile è molto utile sfruttare le iniziative promozionali lanciate dagli operatori. Queste promozioni possono essere rivolte a chi è già cliente oppure a chi non lo è ancora.

Rientrano nella prima categoria, per esempio, i programmi fedeltà oppure iniziative che offrono gratuitamente uno o più servizi per un periodo limitato di tempo o in occasioni particolari.

Tra le iniziative promozionali più interessanti lanciate per conquistare nuovi clienti ci sono le cosiddette tariffe "operator attack", riservate a chi effettua il passaggio da un altro operatore chiedendo la portabilità del numero e le tariffe che prevedono sconti per chi acquista la SIM in combinazione con un nuovo smartphone.

Quando si analizzano le offerte degli operatori telefonici è molto utile controllare anche se ci sono tariffe dedicate a giovani o ad anziani. Solitamente questi piani tariffari sono più economici e hanno una selezione di servizi che riflettono le abitudini e le esigenze delle persone che rientrano in queste categorie.

Scopri le offerte più economiche

Risparmia sui costi telefonici

L’aspetto economico è fondamentale per riuscire a ottenere il massimo beneficio dalle offerte di telefonia mobile. Per riuscire a risparmiare la prima cosa da verificare è di non stare pagando per dei servizi che non si utilizzano. Se ci si accorge che mediamente si consumano al massimo 10 giga al mese non ha molto senso pagare un’offerta che ne include 100, ad esempio. Cambiando piano tariffario e abbassando la quantità di giga inclusi si riuscirà a risparmiare diverse decine di euro all’anno.

Un’altra cosa da considerare sono i costi di attivazione e gli eventuali vincoli di permanenza minimi (frequenti quando si attiva un piano tariffario abbinato all’acquisto di uno smartphone). Per tagliare le spese è bene preferire una delle offerte che non prevedono costi iniziali e con SIM fornita gratuitamente.

Riuscire a individuare la tariffa più giusta per sé è molto importante per ottenere il massimo e spendere esattamente per i servizi di cui si ha bisogno. Usare un comparatore di tariffe e mettere a confronto le offerte di telefonia mobile è di grande aiuto per riuscire a trovare le soluzioni di mercato più convenienti e per velocizzare la scelta.