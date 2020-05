Come ottenere una skin gratis su Call of Duty: Warzone e Call of Duty: Mobile

Un inizio di 2020 da ricordare per Call of Duty. Il lancio del Battle Royale gratuito (Call of Duty: Warzone) e del gioco per smartphone (Call of Duty: Mobile), ha fatto tornare il titolo sulla cresta dell’onda, tanto da essere uno dei più seguiti su Twitch. Il merito è soprattutto di Call of Duty: Warzone che in pochi mesi ha totalizzato più di 60 milioni di download, un record per il franchise.

A cosa è dovuto il successo quasi inatteso dei due nuovi titoli di Call of Duty? Il fatto che siano gratuiti ha sicuramente permesso a molti appassionati di testare i videogame, ma anche il gameplay ha fatto la differenza. Call of Duty: Warzone porta nel modo dei Battle Royale tante novità che hanno ottenuto il plauso della critica e dei giocatori. Sebbene Call of Duty: Warzone e Call of Duty: Mobile siano due giochi differenti, sono in realtà collegati. Infatti, connettendo i due titoli allo stesso account di Call of Duty è possibile ottenere degli oggetti in regalo da utilizzare nel gioco. Ecco come fare.

Come collegare Call of Duty: Warzone a Call of Duty: Mobile per ottenere skin gratis

Due videogame differenti per piattaforme differenti. Come ben sapranno gli appassionati, Call of Duty: Warzone è disponibile per gli utenti PC, PS4 e Xbox One, mentre Call of Duty: Mobile lo si può scaricare sugli smartphone Android e iOS.

Per invogliare gli utenti a giocare a entrambi i titoli, gli sviluppatori di Call of Duty hanno deciso di regalare una skin e un orologio a coloro che collegano gli account dei due videogame. Per ottenere la skin e l’orologio bisogna avviare entrambi i titoli e accedere con lo stesso identico account. In questo modo nel giro di qualche ora si riceveranno i regali da poter utilizzare su Call of Duty: Mobile.