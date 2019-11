Come partecipare alle selezioni della Nazionale di calcio virtuale

12 Novembre 2019 - Si chiama eNazionale ed è la nazionale italiana di calcio virtuale che parteciperà agli Europei 2020. Si tratta della prima grande sponsorizzazione di TIM nel campo degli eSports, un fenomeno sempre più in crescita, anche in Italia. L’operatore telefonico sarà Title Sponsor della eNazionale tramite il brand TIMVISION.

L’annuncio è arrivato oggi: nel segno della collaborazione già avviata tra TIM e la FIGC, anche gli sport virtuali rientrano nel portafoglio di sponsorizzazioni dell’operatore. Gli Europei 2020 di eSports (il gioco scelto è eFootball PES 2020) saranno un evento collaterale agli Europei veri e propri che si disputeranno il prossimo anno in diverse Nazioni europee (tra cui l’Italia). Per partecipare al torneo è in fase di creazione la eNazionale italiana con le selezioni dei migliori giocatori del nostro Paese. La selezione è aperta a tutti i gamer che hanno il sogno di indossare almeno una volta nella loro vita la maglia Azzurra.

Gli Europei 2020 di eSports

Dopo l’annuncio del primo Europeo virtuale di eFootball è iniziata, in tutta Europa, la selezione dei migliori player. Ogni Federazione nazionale sta in questi mesi procedendo a selezioni interne, in vista della primavera 2020 quando le 55 Federazioni virtuali europee si sfideranno per le qualificazioni ad Euro 2020. Successivamente inizierà il torneo vero e proprio, con finale prevista a Wembley.

Euro 2020 eFoot: come partecipare alle selezioni della eNazionale

La eNazionale TIMVISION che tenterà di accedere alla fase a gironi di Euro 2020 è in corso di selezione. La FIGC ha già organizzato alcuni eventi a Milano, in Emilia Romagna, in Friuli Venezia Giulia, mentre a dicembre ce ne saranno altri a Roma. Contemporaneamente si potrà tentare di vestire la maglia della eNazionale anche giocando online, sul sito ufficiale http://enazionale.figc.it. Le date già stabilite sono quelle del 17 e 24 novembre e dell’1, 15 e 22 dicembre.

Ogni appuntamento cade di domenica, con calcio virtuale d’inizio alle ore 15:00. Alla prima gara si sono già iscritti una sessantina di giocatori. In palio ci sono i 16 posti per le selezioni finali, che si svolgeranno a inizio 2020 al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Tre di questi 16 posti sono già stati assegnati durante gli eventi passati a Renzo “LoScandalo” Lodeserto, Francesco “FranBartozRevolt” Bartolozzi e Luigi “Kirito_Yuuki_00” Loffredo. La squadra definitiva della eNazionale, però, sarà formata da 4 giocatori.