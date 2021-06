Come partecipare gratis al Prime Day 2021

Un evento di 48 ore di shopping con tantissimi prodotti in offerta a prezzi speciali. Questo è il Prime Day di Amazon, che si svolgerà il 21 e 22 giugno 2021. L’evento è riservato ai clienti Prime, che avranno la possibilità di provare gratis tutti i vantaggi di essere un abbonato dell’e-commerce.

Per chi non è ancora iscritto al programma Prime di Amazon, c’è una interessante opzione. Attivando un account Amazon, si potrà sottoscrivere l’abbonamento a Prime che prevede un periodo gratis di prova di 30 giorni. Iscrivendosi prima del Prime Day 2021, gli utenti potranno provare tutti i vantaggi del servizio in abbonamento senza essere tenuti a pagarlo. Al termine dei 30 giorni di prova gratis, se non soddisfatti, potranno disabilitare il rinnovo automatico che alla scadenza prevede il pagamento di 3,99 euro al mese oppure di 36 euro l’anno. Non resta quindi che provare il servizio gratuitamente e scoprirne tutti i vantaggi.

Prime Day 2021: cos’è, le date e come partecipare gratis

Come ogni anno, Amazon lancia un evento di due giorni di sconti eccezionali su tantissimi prodotti del suo catalogo riservato agli abbonati al servizio Prime. Questa la natura del Prime Day, che per il 2021 si terrà nei giorni del 21 e 22 giugno in Italia. Un’occasione da non perdere e per cui farsi trovare preparati, che permette di fare degli ottimi affari su prodotti magari puntati da tempo dagli utenti.

Sono tantissime e di vario tipo le offerte disponibili, sia prima che durante il Prime Day. Si va dalle "classiche" offerte a tempo, come le Offerte lampo, che mettono in vendita dei prodotti a prezzi ribassati per poche ore o fino a esaurimento scorte. Dal 7 al 20 giugno, invece, tornano le Offerte Lead Up 10-x10: acquistando un prodotto per almeno 10 euro da un venditore partner selezionato da Amazon, si otterrà un buono sconto di 10 euro da spendere durante il Prime Day.

Per poter partecipare all’evento c’è una sola condizione: essere iscritto a Prime. Il servizio in abbonamento che offre consegne veloci e illimitate al costo di 3,99 euro al mese oppure 36 euro l’anno. Per chi non ha ancora un account Prime, c’è un modo per accedere all’evento senza abbonarsi: usufruire dei 30 giorni di prova gratuita. Iscrivendosi a Prime e facendo iniziare la prova, si potranno sfruttare gli sconti del Prime Day 2021 e se il servizio non piace, disabilitare il rinnovo automatico.

Amazon Prime: tutti i vantaggi da non perdere

Se da un lato c’è chi pensa di usare la prova gratuita di Prime per accedere al Prime Day senza costi aggiuntivi, dall’altro una volta sottoscritto il servizio ci sono tanti buoni motivi per rinnovarlo. Essere un iscritto Prime non significa avere solo offerte speciali dedicate e consegne illimitate e veloci.

Gli abbonati a Prime possono godere di tantissimi altri vantaggi, a partire dal settore dell’intrattenimento. L’abbonamento comprende l’accesso a una serie di servizi di contenuti in streaming da condividere con famiglia e amici per ogni momento della giornata. Si va dai film e le serie TV di Prime Video, con un vasto catalogo che contiene anche i contenuti Amazon Originals, fino a un’ampia selezione di e-book da poter leggere sul proprio tablet o smartphone con Prime Reading.

Per gli appassionati di musica, c’è Amazon Music: 2 milioni di brani da ascoltare ovunque. Non mancano poi contenuti per i gamer, con l’accesso a Prime Twitch e a tanti giochi esclusivi. Insomma, chi prova Prime gratuitamente potrà scoprire un mondo di vantaggi e comodità a cui, una volta terminati i 30 giorni, sarà molto difficile rinunciare.

