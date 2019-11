Come risolvere i problemi di batteria dell'iPhone

1 di 8 Come risolvere problemi di batteria dell’iPhone Apple dichiara sempre, ogni volta che presenta un nuovo iPhone, che la batteria del dispositivo durerà senza problemi "per tutto il giorno". Ma se chiedete a qualsiasi utente medio di iPhone cosa migliorerebbe del suo cellulare, molto probabilmente vi risponderà "la durata della batteria". A prescindere dall'uso, più o meno intenso, che possiamo fare del nostro iPhone è probabile che dopo pochi mesi la batteria durerà sensibilmente meno rispetto a quando avete tirato fuori lo smartphone dalla confezione. Ciò è normale e non è un problema che affligge solo i dispositivi Apple, è una caratteristica tecnica delle batterie a ioni di litio usate da tutti i produttori di smartphone. Ci sono casi, però, in cui la batteria del vostro iPhone ha veramente un problema. Ecco come diagnosticare e, per quanto possibile, risolvere i problemi di batteria dell'iPhone.

Fonte foto: KOKTARO / Shutterstock.com 2 di 8 Accertarsi che la batteria abbia un problema La prima cosa da fare è avere pazienza e accertarsi che la batteria abbia realmente un problema: può capitare, per diverse ragioni tecniche, che l'ultima ricarica non sia andata per il meglio e che il vostro smartphone si spenga prima del previsto. Fate almeno due o tre cicli di carica e scarica prima di ipotizzare un problema alla batteria.

Fonte foto: LittlePigPower / Shutterstock.com 3 di 8 Controllare lo stato di salute della batteria La seconda cosa da fare, se credete di avere un problema alla batteria del vostro iPhone, è riavviarlo. Con il riavvio del dispositivo, infatti, tutti i parametri principali di funzionamento vengono riportati ai valori standard e, tra questi, anche quelli relativi alla lettura della carica della batteria. Potrebbe succedere, infatti, che il vostro iPhone ha ancora molta carica ma la sta "leggendo" male e vi indichi poche decine di minuti di funzionamento residuo.

Fonte foto: nikkimeel / Shutterstock.com 4 di 8 Aggiornare il sistema operativo iOS Tenere iOS aggiornato è fondamentale sugli iPhone, sia per questioni di sicurezza che di prestazioni. Anche del comparto batteria. Ad ogni aggiornamento (a volte anche in occasioni di aggiornamenti minori) Apple risolve qualche problema e affina alcuni aspetti del sistema operativo. Aggiornare iOS, quindi, potrebbe anche far durare di più la batteria risolvendo un precedente problema che impediva allo smartphone di usare al meglio l'accumulatore.

Fonte foto: Bloomicon / Shutterstock.com 5 di 8 Aggiornate le app Oltre al sistema operativo, anche le applicazioni installate andrebbero aggiornate. Ogni app, infatti, può avere un problema e girare inutilmente a vuoto in background consumando preziosa carica della batteria. A volte, però, succede anche il contrario: una app che funziona benissimo, inizia ad avere problemi subito dopo un aggiornamento.

Fonte foto: Denys Prykhodov / Shutterstock.com 6 di 8 Controllate il consumo di ogni app Il problema appena descritto si scova facilmente: basta andare su Impostazioni > Batteria per vedere quali app hanno consumato più batteria nelle ultime 24 ore o negli ultimi 10 giorni. Interessante l'informazione "Attività in background": indica quanta batteria usa una app quando non è in primo piano e non la stiamo usando attivamente. Una elevata attività in background è un chiaro sintomo che qualcosa, in quell'app, non va.

Fonte foto: NYC Russ / Shutterstock.com 7 di 8 Controllare lo stato di salute della batteria Se non è un problema software, allora è un problema hardware. Andando su Impostazioni > Batteria > Stato Batteria è possibile scoprire lo stato di salute della batteria del nostro iPhone: se la Capacità massima supera l'80% e nel riquadro "Potenza massima istantanea" leggi "La tua batteria al momento offre prestazioni di picco standard", allora vuol dire che l'accumulatore non ha alcun problema.