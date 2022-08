Come risparmiare sulla bolletta del telefono in casa?

Il canone telefonico continua a essere una spesa importante per te? Forse è arrivato il momento di fare una nuova ricerca online al fine di comprendere che il mercato della telefonia fissa è cambiato e che avrai la possibilità di risparmiare.

Oggi, infatti, le promozioni che comprendono la telefonia fissa permettono di chiamare da casa a costo zero verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e di poter usufruire, al contempo, di Internet senza limiti fino alla massima velocità disponibile.

Quali sono le offerte che permettono di risparmiare di più? Di seguito saranno presentate alcune delle migliori promozioni per risparmiare sulla bolletta del telefono di casa, ricordando prima che è sempre importante effettuare la verifica della propria copertura di rete, al fine di sapere in anticipo da quale tecnologia di rete si è raggiunti nel luogo in cui si abita.

Confronta le migliori offerte per risparmiare sul telefono di casa

Risparmia sul telefono fisso con Iliad

Iliad permette di sottoscrivere, direttamente online, una promozione Internet casa con chiamate incluse a costo zero da numero fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali. In aggiunta, offre anche chiamate illimitate verso più di 60 destinazioni estere.

Si potrà avere accesso a Internet senza limiti e alla massima velocità disponibile nel luogo in cui si abita, al costo fisso mensile di:

15,99 euro per i già clienti mobile Iliad;

23,99 euro per tutti gli altri clienti.

Si potrà poi scegliere di acquistare il modem di ultima generazione associato all’offerta, ovvero l’Iliadbox, al costo di 39,99 euro una tantum. Per massimizzare il vantaggio di questa promozione così conveniente, si consiglia di attivare prima un’offerta mobile Iliad.

Scopri come risparmiare sul telefono di casa

Risparmia sulla bolletta telefonica con l’offerta di WINDTRE

Anche l’operatore WINDTRE propone delle tariffe diversificate a seconda della tipologia di cliente: chi ha già scelto l’operatore per la propria SIM mobile, infatti, potrà sottoscrivere l’offerta Super Fibra, al costo di 22,99 euro al mese.

Tutti gli altri clienti dovranno invece sostenere un costo pari a 26,99 euro al mese per poter navigare senza limiti alla velocità della fibra FTTH, fino a 1 Giga in download e:

avere un modem di ultima generazione con Wi-Fi 6 incluso;

disporre di chiamate illimitate incluse da numero fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

navigare anche da mobile, grazie ai Giga illimitati per tutta la famiglia;

poter vedere i contenuti di Amazon Prime per un periodo totale di 12 mesi.

Chi è super appassionato di film e serie TV e volesse attivare anche Netflix, potrà scegliere l’abbonamento Super Fibra e Netflix, disponibile al costo di 33,99 euro al mese per i clienti mobile WINDTRE, che avranno a propria disposizione:

la fibra senza limiti;

il modem con Wi-Fi 6 incluso;

12 mesi di Amazon Prime Video;

il piano standard di Netflix, che permette di vedere contenuti in contemporanea su due diversi dispositivi;

Giga senza limiti per tutta la famiglia.

Attiva una nuova promozione per la telefonia fissa e comincia a risparmiare

Telefonia fissa: la proposta di TIM

TIM WiFi Power Start è una promozione disponibile al costo di 29,90 euro al mese, senza vincoli, con la quale è possibile navigare fino a 1 Giga in download e a 300 Mega in upload, nei Comuni già raggiunti da questa tecnologia di rete.

L’offerta include:

le chiamate illimitate e gratuite verso tutti i numeri di rete fissa e mobile in Italia, ma soltanto nel caso in cui si attivasse l’offerta direttamente online;

il modem TIM HUB+ incluso al costo di 10 euro al mese per 24 mesi, per un totale di 240 euro (si ricorda che il modem non è comunque obbligatorio e si può utilizzare anche un modello che si possiede già);

la navigazione sicura TIM per navigare protetti dalle principali minacce del web.

Questa promozione prevede la domiciliazione bancaria dell’offerta, ma qualora non la si volesse attivare si potrà contattare direttamente TIM tramite il numero verde dedicato o su WhatsApp.

Risparmiare sul telefono di casa con Vodafone

La fibra ottica di Vodafone – chiamata Internet Unlimited – ha un costo di 27,90 euro al mese tutto incluso e comprende:

le chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

la fibra illimitata fino a 2,5 Giga in download;

il modem con Wi-Fi Optimizer, fino a 4 volte più veloce rispetto a un modem tradizionale;

il prezzo bloccato;

l’assenza di vincoli di durata e di costi di attivazione.

I già clienti mobile avranno la possibilità di attivare questa promozione al costo di 22,90 euro al mese, pagando un contributo di attivazione una tantum di 19,90 euro.