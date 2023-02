Come risparmiare sulla bolletta del tuo cellulare

Secondo la ricerca State of Mobile 2022, in media ogni persona trascorre poco meno di 5 ore al giorno usando il proprio smartphone. Tra telefonate, navigazione online, giochi e utilizzo delle app, usiamo lo smartphone durante tutta la giornata e per gli usi più disparati. Riuscire a trovare una strategia per risparmiare sulla bolletta aiuta a ottimizzare i costi e a usare al meglio questo strumento così versatile e importante.

Sono diverse le soluzioni che si possono adottare per alleggerire i costi della bolletta senza rinunciare ai servizi di cui si ha bisogno. Proprio avere le idee chiare su quali sono i servizi a cui si vuole avere accesso è un ottimo punto di partenza per trovare la tariffa più adatta alle proprie necessità.

Trovare la tariffa che risponde esattamente alle proprie necessità è il modo migliore per risparmiare. Le tariffe che hanno dei contenuti in linea con i propri consumi, infatti, consentono di ottimizzare le spese e offrono esattamente ciò di cui si ha bisogno.

La quasi totalità delle tariffe mobile offerte dagli operatori è pensata per SIM ricaricabili e hanno un costo fisso mensile che include un pacchetto di servizi, generalmente composto da minuti di conversazione, SMS e giga. Chi preferisce pagare a saldo i propri consumi può anche optare per una tariffa in abbonamento: anche in questo caso gli operatori consentono di fare telefonate, inviare SMS e navigare su internet applicando una tariffazione fissa o a consumo.

Quando l’obiettivo è quello di risparmiare sulla bolletta del telefono, è consigliabile prendere in considerazione le offerte degli operatori mobili low cost. Rinunciando a un po’ di velocità di navigazione e a qualche servizio extra, spesso è possibile attivare offerte molto economiche e che includono un numero elevato di giga.

Si può risparmiare anche riunendo in una sola bolletta le spese di telefonia mobile e di quella fissa. In altri casi, gli operatori telefonici che offrono tariffe mobile e fisso permettono ai propri clienti di associare alla propria rete fissa le SIM di tutta la famiglia e avere così giga illimitati sulla linea mobile.

Quali sono i servizi di cui hai bisogno?

Per risparmiare sulla bolletta del cellulare è fondamentale scegliere un tipo di tariffa che ha solo i servizi di cui si ha effettivo bisogno. Se si naviga poco, ad esempio, è possibile attivare un’offerta che include 10 o 20 GB al mese e risparmiare sul costo mensile della tariffa. Chi utilizza il cellulare solo per chiamare, invece, può risparmiare attivando uno dei piani tariffari solo voce. All’opposto, chi usa lo smartphone o il tablet esclusivamente per navigare può trovare conveniente attivare un piano tariffario solo dati.

Anche verificare il blocco dei servizi a sovrapprezzo o delle telefonate alle numerazioni speciali è un modo per ridurre i costi della bolletta. Molti operatori operano questo blocco di default, ma è importante analizzare le condizioni contrattuali della tariffa che si sta valutando per controllare in dettaglio cosa prevede.

Risparmia abbinando alla tariffa mobile l’acquisto di uno smartphone

Se hai bisogno di cambiare il tuo smartphone prendi in considerazione le offerte degli operatori telefonici che ti permettono di abbinare alla tariffa mobile l’acquisto di un nuovo dispositivo. In genere a mettere a disposizione questo tipo di offerte sono gli operatori tradizionali, che permettono l’acquisto combinato di smartphone o tablet, da abbinare a specifiche tariffe telefoniche. Grazie all’acquisto rateale, è possibile frazionare il costo in piccoli importi mensili addebitati su conto corrente o carta di credito.

Confrontando le tariffe di diversi operatori telefonici è possibile trovare rapidamente le offerte con il miglior rapporto qualità/prezzo e quelle che permettono di risparmiare di più sulla bolletta telefonica.