Come risparmiare sulla bolletta dell'internet casa: consigli e trucchi

Sapere come risparmiare sulla bolletta dell’internet casa è importante sia per chi sta pensando di attivare nuovo contratto ed è alla ricerca dell’offerta più conveniente sia per chi ha già un’offerta internet attiva e vuole ottimizzare le proprie spese.

Raccogliere informazioni sulle offerte di diversi operatori e analizzare in dettaglio le voci della bolletta sono le prime cose da fare per capire qual è il margine di risparmio e in che modo è possibile intervenire per tagliare i costi telefonici. Bisogna poi tener presente che il mercato della telefonia sta cambiando piuttosto rapidamente e, per riuscire a cogliere le migliori opportunità, è necessario monitorare regolarmente le offerte disponibili.

Scopri le offerte più convenienti per la tua rete fissa

Come individuare l’offerta di telefonia fissa migliore

Per riuscire a trovare la migliore offerta per la linea fissa di casa è molto utile verificare la copertura del segnale di diversi operatori telefonici. Usando l’apposito tool, è sufficiente indicare il proprio indirizzo per sapere se si è raggiunti dal segnale di un determinato operatore e per sapere quale tipo di tecnologia è possibile attivare. In questo modo si può valutare quali sono le offerte che offrono il miglior rapporto tra costo e contenuti.

Quando si valuta la convenienza di un’offerta telefonica non bisogna limitarsi a considerare il costo mensile della tariffa, ma è bene tener conto anche degli eventuali costi di attivazione, del costo del modem e la presenza di eventuali vincoli di permanenza.

Se l’obiettivo è quello di risparmiare, in linea di massima, è conveniente orientarsi verso le offerte che è possibile attivare gratuitamente e quelle che danno il modem in omaggio. Le offerte che non richiedono una permanenza minima (solitamente di 24 o di 48 mesi) vanno tenute in grande considerazione, soprattutto se si vuole avere la libertà di cambiare operatore quando lo si desidera.

Confronta le offerte per risparmiare

Ottimizzare i costi in bolletta

Leggere con attenzione i costi inseriti in bolletta è un ottimo punto di partenza per chiunque voglia risparmiare sulla bolletta internet casa.

La prima voce da valutare è quella relativa al costo mensile dell’offerta sottoscritta. Il costo è in linea con quello di offerte simili? I contenuti del piano tariffario sono coerenti con l’uso che si fa di internet? Queste domande si rivelano utili soprattutto nei casi in cui l’attuale offerta è stata attivata diversi anni fa: grazie ai miglioramenti tecnologici probabilmente è possibile avere accesso a connessioni più veloci e a più servizi a un costo inferiore.

Un’altra voce della bolletta da verificare è quella relativa ai costi di spedizione della bolletta cartacea. Scegliere di ricevere la bolletta solo in formato digitale e domiciliare il pagamento sul conto corrente è un modo semplice per risparmiare circa 2 euro al mese.

Osservando la bolletta ci si potrebbe accorgere anche che si stanno pagando dei costi extra legati a servizi accessori di cui non si ha effettivo bisogno, come ad esempio il servizio di segreteria telefonica. In questo caso è sufficiente rivolgersi al servizio clienti e chiedere la disattivazione di tutti i servizi a pagamento che non si stanno utilizzando.

Scegli il piano tariffario migliore per le tue necessità

Mantenersi aggiornati per risparmiare

Il mercato della telefonia fissa in Italia sta passando in maniera sempre più decisa verso le connessioni in fibra ottica. Accanto alla diffusione delle connessioni di tipo FTTC e FTTH sono da segnalare anche gli investimenti che gli operatori di telefonia stanno facendo nella tecnologia FWA. Ciò vuol dire che un numero crescente di persone ha la possibilità di migliorare la propria velocità di navigazione e accedere a servizi internet più performanti.

Monitorare regolarmente il mercato, informarsi su quali sono le tecnologie disponibili presso il proprio indirizzo e confrontare le offerte di diversi operatori telefonici è la soluzione migliore per risparmiare sulla bolletta dell’internet casa.