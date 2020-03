Come risparmiare sull’offerta Internet casa migliore

Le offerte Internet casa si adattano ai cambiamenti dei bisogni dei consumatori: si tratta di un mercato in costante evoluzione, sul quale bisognerebbe fermarsi a ragionare più spesso. I primi mesi del 2020 sono stati caratterizzato da un ribasso delle tariffe Internet casa.



Dal confronto con il 2019 emerge che in meno di un anno si è verificata una riduzione sia dei prezzi medi delle tariffe sia del contributo di attivazione. A conti fatti, la maggior parte delle offerte che propongono il miglior rapporto servizio/prezzo, hanno una tariffa inferiore ai 30 euro al mese.

Che senso avrebbe, al giorno d’oggi, continuare a pagare una promozione attivata anche solo un anno fa, che però, costa diversi euro in più ogni mese? Vediamo di seguito quali sono stati i principali cambiamenti relativi alle promozioni Internet casa e quali consigli mettere in pratica per iniziare a risparmiare.

Il calo dei costi degli abbonamenti Internet casa

Il trend al ribasso che si è registrato sulle tariffe Internet casa potrebbe far risparmiare parecchio le famiglie italiane, soprattutto sul lungo periodo. Si tratta di un’occasione alla quale si dovrebbe cercare di non rinunciare, in particolar modo in un periodo storico nel quale una buona connessione Internet casa potrebbe essere davvero un’ottima idea, oltre che una necessità reale.

Dall’analisi dei cambiamenti che ci sono stati rispetto allo scorso anno, emerge un netto calo dei costi di attivazione, ma anche del canone mensile. Un altro fattore che dovrebbe portare alla considerazione di una nuova promozione Internet casa è legato alla sempre maggiore espansione della copertura della rete.

Sebbene il territorio nazionale non sia ancora omogeneo sotto questo punto di vista, in quanto le grandi città sono molto più coperte rispetto ai piccoli centri, la fibra ottica FTTH e la fibra mista FTTC continuano la loro diffusione, che con il trascorrere del tempo dovrebbe diventare sempre più capillare, in modo tale da colmare definitivamente il digital gap che divide il Bel Paese.

Tornando ai numeri, nel 2020, i costi del canone mensile si sono abbassati del 10%, mentre i costi di attivazione si sono ridotti addirittura del 65%. Tra i principali cambiamenti del 2020 rientra anche il prolungamento del periodo promozionale che è diventato indeterminato: ciò significa che attivando una promozione a un determinato prezzo, quest’ultimo non subirà cambiamenti nel giro di poco tempo.

Come risparmiare con la comparazione online

Per riuscire a individuare la migliore offerta disponibile, da attivare al tempo giusto e nel momento giusto, si dovrebbe iniziare a utilizzare uno strumento davvero molto utile e semplice da capire, oltre che gratuito: un comparatore online, come quello di SOStariffe.it.

Si tratta di un tool che è possibile utilizzare sia da PC sia da cellulare, tramite l’applicazione dedicata, attraverso il quale si potranno confrontare in pochi clic le promozioni più economiche tra quelle in circolazione.

Il comparatore è uno strumento davvero efficace in quanto permette di conoscere fin da subito la promozione che si potrà attivare in base al proprio indirizzo di casa e la relativa velocità di connessione alla quale si potrà viaggiare.

Un elemento al quale prestare attenzione a tal proposito è il costo del modem Wi-Fi, che in molti casi viene inglobato nel prezzo del canone mensile, per i primi anni della sottoscrizione: il modem non è obbligatorio, quindi quando si attiva una nuova promozione, si potrà avere accesso a costi ancora più ridotti, nell’ipotesi in cui si fosse già in possesso di un router per connettersi a Internet.

Nessun operatore mira a nascondere quali sono i costi che caratterizzano una determinata offerta: ecco perché leggere bene le condizioni contrattuali di una promozione e fare domande in caso di dubbi è un passaggio fondamentale prima di attivare qualsiasi tipologia di fornitura.

Quali sono le migliori tariffe Internet casa e perché

Le promozioni Internet casa sono simili nei costi e nella tipologia di abbonamento mensile, ma ognuna si differenzia per qualche particolarità o servizio extra offerto.

Tra i punti in comune ci sono:

• il fatto che si tratti di promozioni che offrono Internet illimitato;

• le chiamate senza limiti, da sfruttare sia verso i numeri fissi sia verso quelli mobili, senza la necessità di dover attivare la linea telefonica o pagare il canone;

• il vantaggio di poter navigare alla velocità della fibra FTTH, ovvero di 1 Gigabit al secondo, se raggiunti, oppure alle velocità della fibra FTTC, di 200 Megabit al secondo, o dell’ADSL, di 20 Megabit al secondo.

L’offerta più economica fra tutte è Super Fibra Unlimited di WINDTRE, disponibile al costo di 19,99 euro al mese, o di 25,98 euro per i primi 48 mesi qualora si avesse bisogno del modem. La proposta si contraddistingue per l’Internet mobile e per una SIM dati da 100 Giga.

Sono poi disponibili le tariffe di:

• Vodafone, che propone Internet Unlimited al costo di 25,90 euro al mese per i primi 48 mesi, che poi diventano 22,90 euro. Anche questa promozione include l’Internet mobile, con una SIM dati da 30 Giga al mese;

• Fastweb, con la sua tariffa a prezzo fisso chiamata Fastweb Casa, il cui costo si è ridotto notevolmente nei mesi e oggi è pari a 25,95 euro al mese;

• TIM, con Super Fibra o Super ADSL, che ha un costo fisso di 29,90 euro al mese.

Le tre offerte citate prevedono alcuni servizi legati all’intrattenimento: nel caso di TIM si tratta di una piattaforma proprietaria che offre servizi di streaming, TIMVision, il cui costo è incluso in quello della promozione mensile, e con la quale è possibile vedere tanti film e serie TV in esclusiva.

Per quanto riguarda, invece, le offerte di Vodafone e Fastweb, possono essere personalizzate grazie alle partnership attivate dalle due società con aziende quali Sky: con l’aggiunta di qualche euro in più al mese si potrà avere accesso a tanti contenuti, legati allo sport, al cinema e alle serie TV.

Nonostante prevedano un costo extra, si tratta di promozioni molto convenienti e che spesso sono caratterizzate da prezzi ancora più bassi qualora si dovesse decidere di scegliere la sottoscrizione online.