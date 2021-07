Ci restano solo 10 anni per salvare le barriere coralline: ecco come

Le barriere coralline rappresentano uno spettacolo meraviglioso e naturalmente spezza il cuore il solo pensiero che, nel corso di questo secolo, potrebbero andare completamente perdute, se non per una piccolissima percentuale.

La loro bellezza naturale, tuttavia, non è il solo, pur sempre ottimo, motivo per mettere in campo, al più presto possibile, tutte le contromisure di tutela possibili: le formazioni sottomarine, infatti, ospitano il 33% di tutte le specie subacquee pur occupando soltanto lo 0,1% della superficie oceanica. Per i paesi collocati nelle prossimità, rappresentano una risorsa economica capace di generare 36 miliardi di dollari l’anno in termini turistici. Questo senza contare altre e numerose funzioni delle barriere, economicamente – e non solo – rilevanti, come la presenza di composti biochimici per i farmaci, compresi quelli che curano il cancro.

Quanto è alto il rischio di distruzione per le barriere coralline

"Fino al 30% delle barriere coralline persisterà nel corso di questo secolo se limitiamo il riscaldamento globale a 1,5 gradi centigradi", ha dichiarato Andréa Grottoli, docente di Scienze della terra presso l’Ohio State University, e autrice di un documento con cui un gruppo internazionale di ricercatori del corallo sollecita i leader del mondo a fare di tutto per la preservazione delle formazioni subacquee.

Il 30% può non sembrare molto, ma l’alternativa è decisamente peggiore: un mancato intervento comporterebbe il passaggio "a solo una piccola percentuale" di sopravvivenza delle barriere. Il cambiamento "deve succedere in questo decennio, o non raggiungeremo questo obiettivo", è la sollecitazione allarmata della ricercatrice.

Quali sono le misure da mettere in campo per la svolta

Cosa devono fare i politici? Per gli scienziati, mettere in campo politiche all’altezza del compito e garantire che siano davvero attuate: è necessario affrontare la perdita di biodiversità e gli effetti che i cambiamenti climatici hanno avuto sulle barriere coralline. È inoltre fondamentale implementare il coordinamento tra tutti gli organismi e tutti i livelli di governo, a partire dalle amministrazioni locali fino alle organizzazioni internazionali. I ricercatori inoltre chiedono nuovi approcci per aiutare i coralli ad adattarsi ai cambiamenti climatici. A questo punto lavorare sull’adattamento sarebbe infatti inevitabile.

Giuseppe Giordano