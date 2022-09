Come sapere quando arriva il 5G mobile nel mio Comune

L’Italia è il Paese che, stando ai dati di marzo 2022, ha raggiunto il maggior incremento della copertura 5G mobile, che è passata dal 40% al 99,7% in pochi mesi. Queste percentuali fanno riferimento ai dati aggiornati dell’Osservatorio 5G della Commissione europea.

Il report ha messo in evidenza che il 65% delle abitazioni dell’Unione europea è stato raggiunto, alla fine del 2021, dalla rete di tipo 5G. In aggiunta, anche se non si può ancora parlare di copertura totale, le offerte commerciali si sono diffusi in tutti i Paesi Ue.

Tornando al territorio italiano, come si fa a capire se si è stati raggiunti dalla connessione di tipo 5G, ovvero come si effettua la verifica della copertura di rete nel luogo in cui si abita? Vediamolo insieme.

Come verificare copertura 5G in Italia: mappa

Rispondere alla domanda Come sapere quando il 5G arriva nel mio Comune è molto semplice: sul sito di molti operatori mobile sono disponibili delle mappe che si possono consultare in qualsiasi momento e con assoluta facilità, dalle quali è possibile conoscere lo stato di avanzamento della rete 5G.

Sarà sufficiente in genere inserire il proprio indirizzo di residenza e conoscere la tecnologia di rete dalla quale si è raggiunti – ricordiamo comunque che, anche nel caso in cui il 5G fosse disponibile nella propria città, si dovrà avere un dispositivo di ultima generazione che sia in grado di connettersi con tale tecnologia di rete.

A questo punto, vale la pena capire quali siano le novità del 5G rispetto alla rete 4G, in particolare in termini di:

velocità;

latenza;

frequenza.

Che differenza c’è tra 4G e 5G?

Una prima differenza tra la rete 4G e la rete 5G è relativa alla velocità, che, sulla carta, può essere fino a 100 volte più veloce rispetto alla precedente tecnologia. In questo modo, il download e l’upload di dati avviene in modo molto più rapido rispetto al passato.

Nella realtà, quindi in condizioni reali e non ottimali, dove possono esserci imprevisti e interferenze di diverso tipo, mentre il 4G permette di raggiungere velocità fino a 100-150 Mega in download, con le reti di tipo 5G sono stati raggiunti picchi di 1,8 Giga.

Si parla, dunque, di una velocità 10 volte superiore. Tuttavia, considerato che il 5G non ha ancora espresso il top delle sue potenzialità, ci saranno sicuramente miglioramenti importanti nel prossimo futuro.

Per quanto riguarda, invece, i tempi di latenza, ovvero la distanza che intercorre tra il segnale di input e quello di output, l’introduzione del 5G ha portato a una significativa riduzione.

Nello specifico:

con la rete 4G, i tempi di latenza sono di circa 50 millisecondi;

la rete 5G, invece, ha tempi di un solo millisecondo.

In merito alla frequenza, il 5G sfrutta delle frequenze di trasmissione più alte rispetto alla rete 4G, che vanno dai 20 ai 50 GHz, mentre le frequenze utilizzate dalla rete 4G vanno dagli 800 ai 2.600 Mhz.

Un’altra importante differenza da segnalare è quella relativa alla densità: nella pratica, con una rete di tipo 5G, non si avranno problemi di connessione anche nel caso di congestionamento della rete. È infatti possibile consentire la connessione di un milioni di apparecchiature per chilometro quadrato.

