Come sarà la PlayStation 5: le immagini

PlayStation 5 Prima un tweet con una foto della console da uno sviluppatore della Codemaster (cancellato immediatamente), poi i primi rendering realizzati da LetsGoDigital partendo da alcuni brevetti scovati in Brasile e ora delle nuove immagini pubblicate di nascosto sulla rete. Il design della nuova PlayStation 5 sta diventando un vero e proprio thriller, con nuovi indizi che vengono scoperti ogni giorno. Questa volta le immagini pubblicate online, però, dovrebbero essere veritiere e ritraggono la versione per sviluppatori della PS5 che Sony ha inviato alle software house per iniziare a lavorare sui videogame.

PlayStation 5: il design Se i primi rendering realizzati da LetsGoDigital avevano fatto storcere un po' il naso, quelli pubblicati in questi giorni dal portale olandese si basano sulle immagini pubblicate online. E confermano quanto già visto in precedenza: il design del dev kit della PS5 è davvero molto particolare. La console presenta una parte frontale con molte uscite e luci utili agli sviluppatori per collegare hardware e per capire se la console sta lavorando bene. Guardandola dall'alto, la console ha una forma a "V", che in numeri romani equivale al "5" (non a caso si chiama PlayStation 5). Nella parte superiore sono molte anche le "feritoie" per far respirare la console.

PlayStation 5: quello che sappiamo sulle caratteristiche Partiamo dalle cose certe. La PlayStation 5 si farà e arriverà sul mercato con questo nome. La conferma è arrivata direttamente da Sony con un post sul blog ufficiale della console. Oltre al nome, l'azienda nipponica ha confermato anche alcune caratteristiche della console, a partire dal nuovo SSD che garantirà una maggior velocità di esecuzione e darà la possibilità agli utenti di scegliere quale parte del videogame installare sulla console. Grande attenzione è stata posta anche sul processore e sulla CPU per offrire la miglior esperienza di gioco possibile ai gamer.

PlayStation 5: retrocompatibilità Nelle ultime settimane c'è stato grande dibattito sul tema della retrocompatibilità della PS5. Si potrà giocare ai titoli della PS4 e delle vecchie console Sony sulla nuova PS5? Per il momento non c'è una risposta certa. Sony sta lavorando per riuscire a garantire la retrocompatibilità totale sulla PS5, ma non è detto che riesca a farlo in tempo per l'uscita della console. È molto probabile che la funzionalità venga rilasciata pian-piano con il passare delle settimane.

Quando esce la PlayStation 5 Oltre alla conferma del nome, Sony ha anche annunciato la data di uscita della PlayStation 5: festività natalizie del 2020. Quindi manca ancora poco più di un anno al lancio della console. Una data precisa ancora non c'è, ma nelle ultime settimane si sono fatte diverse ipotesi. La PS5 potrebbe arrivare prima del Black Friday del 2020 (ultima settimana di novembre) o subito dopo (prima settimana di dicembre). Potrebbe anche esserci un ritardo di qualche settimana dovuto alla lentezza nell'approvvigionamento dei chip AMD scelti da Sony per la console.