Come sarà l'iPhone 12 economico

Il 2020 sarà l'anno della svolta per gli smartphone Apple. L'azienda di Cupertino ha intenzione di stravolgere completamente il design dei nuovi iPhone per rilanciare le proprie ambizioni e tornare a recitare un ruolo da protagonista. Ma molto probabilmente lo stravolgimento riguarderà solamente i due modelli top di gamma, rispettivamente l'iPhone 12 Pro e l'iPhone 12 Pro Max. L'iPhone 12 "normale" avrà un design molto simile all'iPhone 11. La novità più interessante riguarderà, invece, le dimensioni: l'iPhone 12 verrà realizzato in due versioni, con schermo da 5,4 pollici e 6,1 pollici. Perlomeno queste sono le ultime indiscrezioni pubblicate online.