Come sarà OnePlus Nord 2 CE e quando arriva

OnePlus Nord 2 CE è uno dei tanti smartphone che saranno rilasciati nei prossimi due mesi. Le presentazioni saranno parecchie, complici due eventi come il CES ed il Mobile World Congress 2022 che tradizionalmente offrono un palcoscenico importante ai produttori di elettronica di consumo, tra i quali ci sarà anche OnePlus.

L’azienda cinese probabilmente sfrutterà la visibilità del CES 2021 per lanciare la gamma OnePlus 10, ma prima sarà il momento di togliere i veli dal medio di gamma OnePlus Nord 2 CE, la quale dovrebbe essere una versione leggermente meno potente (ma anche più economica) di OnePlus Nord 2. E dal prodotto da cui deriva riceverà in eredità una scelta, quella di rivolgersi a MediaTek per il chip: Nord 2 CE infatti, secondo le ultime indiscrezioni, avrà un Dimensity 900 invece che un chip equivalente di Qualcomm, invertendo la tendenza rispetto al predecessore. Arriverà con diverse migliorie: ecco quali secondo i rumor più recenti.

OnePlus Nord 2 CE, come sarà

Secondo le indiscrezioni OnePlus Nord 2 CE avrà il Dimensity 900, chip realizzato da MediaTek che rappresenta un passo avanti rispetto a quello adottato sul predecessore, lo Snapdragon 750G. Di conseguenza il medio di gamma OnePlus dovrebbe avere delle prestazioni migliori, garantite dai nuovi core Cortex-A78 di Arm e soprattutto dalla GPU Mali-G78 che, per intenderci, viene utilizzata dalla gamma Galaxy S21 e dai recenti Google Pixel 6.

Per quanto riguarda lo schermo, OnePlus Nord 2 CE avrà un pannello OLED da 6,4 pollici di diagonale con frequenza di aggiornamento di 90 Hz, con 6 GB di memoria RAM (ma alcuni dicono che potrebbero essere offerti anche 12 GB sulla variante meglio equipaggiata) e 128 o 256 GB di spazio di archiviazione, mentre non si sa ancora se ci sarà la possibilità di espansione tramite microSD: lo smartphone attuale non dà questa opportunità.

Le indiscrezioni raccontano di un gruppo fotocamere pressoché inalterato rispetto allo smartphone attuale, almeno a guardare i numeri non potendo entrare nel merito della qualità fotografica. OnePlus Nord 2 CE avrà una fotocamera principale da 64 megapixel e altre due, una ultra grandangolare da 8 megapixel e, probabilmente, una macro da 2 megapixel per le foto ai soggetti molto vicini allo smartphone. Sulla superficie frontale ci sarà invece una fotocamera selfie da 16 megapixel.

Importanti migliorie invece per quanto riguarda la ricarica, che a sentire i rumor passerà dagli attuali 30 watt ai 65 watt di OnePlus Nord 2 CE. Si potrà recuperare autonomia quindi oltre due volte più velocemente, il che tornerà molto utile nelle giornate in cui i 4.500 mAh della batteria che sarà integrata in fabbrica risulteranno “stretti". Piccola nota a contorno, che non farà felici i fan di OnePlus: come il predecessore, nemmeno OnePlus Nord 2 CE avrà il selettore fisico sul telaio delle modalità d’uso.

OnePlus Nord 2 CE, quando arriva

Secondo le indiscrezioni, OnePlus Nord 2 CE sarà presentato nei primi giorni del 2022, si ipotizza addirittura che sarà svelato il 5 gennaio in modo da dedicarsi poi alla presentazione dei top di gamma OnePlus 10 che dovrebbero vedere la luce a febbraio al CES 2022 di Las Vegas.

OnePlus Nord 2 CE dovrebbe costare tra i 300 ed i 400 euro.