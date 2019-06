YouTube è la piattaforma di streaming video più famosa del mondo, con più 2 miliardi di utenti registrati nel 2019, con 15 milioni di persone che hanno sottoscritto un account Premium. Oltre a vedere filmati online si possono scaricare video gratis da YouTube, utilizzando varie modalità. Ad esempio, è possibile eseguire il download di video online, tramite siti web che offrono questo servizio gratuitamente, oppure scaricando appositi programmi per il pc, o ancora installando un’estensione per il browser o app per i dispositivi mobili, Android e iOS. Ecco come fare.

Come scaricare video gratis da YouTube online senza programmi

Converto

Una delle soluzioni più efficienti, per scaricare video gratuitamente da YouTube senza installare programmi nel pc, è Converto. Si tratta di una piattaforma piuttosto apprezzata dagli utenti, che permette di effettuare il download dei video in formato MP3 e MP4, con una risoluzione standard o Full HD. Il sito web è piuttosto facile da utilizzare, con un’interfaccia grafica semplice e intuitiva, nonostante la presenza di annunci pubblicitari in basso e nel menù laterale.

Per scaricare un video di YouTube online bisogna soltanto copiare l’URL, l’indirizzo web che si trova nella barra di ricerca in alto, incollarlo nel menù di Converto e avviare la conversione, cliccando sull’icona dell’ingranaggio. Il portale consente di scegliere la risoluzione, tra 720 e 1080 pixel a seconda delle proprie esigenze. Per finalizzare il download del video basta selezionare Clicca qui per avviare il download, chiudendo eventuali pagine pubblicitarie automatiche.

Pro:

servizio gratuito

buona qualità

Contro:

presenza di pubblicità

Qdownloader

Una soluzione per scaricare video velocemente è Qdownloader, un portale disponibile in varie lingue tra cui anche l’italiano, con una grafica semplice e poche pubblicità all’interno. Questa piattaforma è in grado di convertire gratis video da YouTube, Facebook, Instagram, Twitter e molti altri siti e applicazioni, basta copiare l’indirizzo web e incollarlo nella barra centrale, cliccando successivamente su Scarica per attivare la conversione del file.

Una volta concluso il processo bisogna scegliere il formato, tra MP4 a 720 e 350 pixel, oppure 3GP a 240 e 144 pixel, selezionando alla fine il pulsante Download, per scaricare il video nel proprio pc. Le risoluzioni non sono di altissima qualità, ma si tratta di un servizio veloce e affidabile, che in pochi istanti permette di scaricare filmati da un gran numero di piattaforme, con pochi annunci pubblicitari e senza dover sottoscrivere nessun abbonamento a pagamento.

Pro:

poche pubblicità

consente di scaricare video da molte piattaforme

Contro:

risoluzione non elevata

poche funzionalità

Freemake

Utilizzato da migliaia di persone ogni giorno, per scaricare video gratis da YouTube e da altre piattaforme, Freemake è uno dei migliori servizi online per convertire ed eseguire il download di video in vari formati, presente su internet da oltre 9 anni. L’interfaccia grafica è elaborata e intuitiva, in lingua italiana, con una sezione dedicata alle guide e al supporto in tempo reale, per ricevere assistenza qualora il servizio non dovesse funzionare.

Il portale consente di scaricare video, playlist e persino interi canali, nei formati MP4, MP3, AVI, 3GP, FLV e molti altri ancora, con risoluzioni HD, Full HD e 4K. Si possono effettuare download di più video contemporaneamente, anche da Facebook, Twitch, Flickr, Veoh, Vimeo e LiveLeak, con una velocità elevata di appena 4 minuti per un filmato di 2 ore in Full HD.

Pro:

tante funzionalità extra

velocità elevata

Contro:

portale complesso

Yout

Poco conosciuto su internet, Yout è invece un ottimo sistema per scaricare musica e video da YouTube gratis. Il sito vanta una grafica minimalista, senza annunci pubblicitari e funzionalità che potrebbero distrarre l’utente, con una barra centrale dove incollare l’indirizzo web del video di cui si vuole effettuare il download. Il portale è in lingua italiana e offre anche un’opzione a pagamento, consigliata per chi deve scaricare molti video o personalizzare i file, con un costo mensile di 5$.

La versione gratuita è comunque efficiente, infatti si possono convertire sia file video che soltanto le tracce audio, scegliendo tra alcuni formati disponibili e risoluzioni adeguate, in grado di assicurare un risultato apprezzabile.

Pro:

vari formati disponibili

poca pubblicità

Contro:

alcune funzionalità a pagamento

grafica poco elaborata

Downvids

Se non ti piace la pubblicità non ti conviene usare questo sito web, poiché rispetto agli altri portali lascia ampio spazio agli annunci a pagamento, che spesso risultano piuttosto fastidiosi. Comunque, Downvids funziona abbastanza bene per scaricare video online da YouTube, basta inserire l’URL del video nella barra superiore e cliccare su Download. A questo punto bisogna decidere il formato tra quelli proposti, MP3, OGG e WAV per l’audio, MP4, AVI e MOV per la riproduzione video.

Anche per la risoluzione esistono alcune opzioni, una di default preimpostata automaticamente, oppure SD a 480 pixel, HD a 720 p e Full HD con 1080 pixel, la più elevata disponibile. Dopo la conversione si può scaricare il file, chiudendo le numerose finestre pubblicitarie che si apriranno durante l’operazione. Tra le funzionalità aggiuntive si possono scaricare playlist intere e video di altre piattaforme, come Vimeo e Facebook.

Pro:

diversi formati e risoluzioni

scaricare playlist

Contro:

tanta pubblicità

annunci popup

VideoGrabby

VideoGrabby è un modo semplice e veloce per scaricare video da YouTube, in maniera del tutto gratuita e soprattutto direttamente online, senza installare applicazioni o estensioni del browser. Basta andare sul portale ufficiale del servizio, in lingua inglese, inserire l’indirizzo URL del video desiderato e cliccare su Go, per avviare la conversione del file. Dopo alcuni secondi, è possibile scegliere se scaricare soltanto la traccia audio o tutto il video, a seconda delle proprie preferenze.

Per eseguire il download integrale del video, compreso l’audio, basta selezionare Record Video, altrimenti bisogna cliccare su Record MP3. Il sito mette a disposizione anche una lista di video, tra i quali è possibile decidere il formato e la qualità desiderati. All’interno del portale sono presenti diversi annunci pubblicitari, con alcune finestre popup che si aprono al momento del download.

Pro:

abbastanza veloce

download di video e audio

Contro:

molti annunci pubblicitari

qualità media

SaveClipBro

Un altro sistema per scaricare video da YouTube online, senza pagare nulla o utilizzare software appositi, è SaveClipBro. Purtroppo, il sito web è in inglese, tuttavia utilizzare questo servizio è abbastanza semplice, anche per chi non conosce la lingua. Infatti, è necessario soltanto incollare l’URL del video all’interno della barra principale, premere il pulsante Start e avviare la conversione. La piattaforma mette a disposizione diversi formati, MP4, WMV, AVI e 3GP, inoltre è possibile scaricare video anche con lo smartphone, usando il QR Code del proprio dispositivo.

Dopo alcuni istanti, indispensabili al portale per terminare la conversione del file, è possibile realizzare il download del video, cliccando semplicemente su Download your file. Anche in questo caso sono disponibili varie risoluzioni, HD, Full HD e LOW, per chi desidera ottenere un video di bassa qualità ma piuttosto leggero. Con SaveClipBro si possono scaricare anche le tracce audio, in formato MP3, AAC, WMA e OCG.

Pro:

scarica video e/o audio

diversi formati

Contro:

lingua inglese

un po’ lento

Apowersoft

Peccato che sia presente soltanto in inglese, perché Apowersoft è sicuramente un eccellente sito web per scaricare video da YouTube, con tantissime funzionalità disponibili anche per la versione free. La modalità è la stessa degli altri portali, quindi è necessario copiare l’URL e incollarla nella barra centrale, cliccando su Download per avviare la conversione. I formati tra cui scegliere sono diversi, MP4 normale, MP4 HD con risoluzione 1280×720 pixel, FLV, 3GP, WEBM e molti altri ancora.

Dopo aver deciso il formato basta selezionare l’opzione Download, per scaricare il video sul proprio pc senza pagare nulla. Su Apowersoft si possono eseguire download di intere playlist, oppure video di altre piattaforme tra cui NBA Videos, Twitch, TED, Facebook e Vimeo. Il servizio è compatibile con qualsiasi browser di navigazione, come Google Chrome, Firefox, Internet Explorer e Safari.

Pro:

vari formati video

nessuna pubblicità

Contro:

lingua inglese

piuttosto complesso

Come scaricare video da YouTube gratis su Android e iPhone

SnapTube

Con SnapTube è possibile scaricare qualsiasi video di YouTube sul proprio smartphone o tablet Android, grazie a un’applicazione non ufficiale ma estremamente apprezzata dagli utenti. L’app è gratuita ed è in italiano, quindi la navigazione è piuttosto facile e intuitiva, con una grafica semplice e moderna. Con SnapTube si possono scaricare video da YouTube, Instagram, Vimeo, Facebook, LiveLeak.com, SoundCloud, Dailymotion e molte altre piattaforme, in formati e risoluzioni fino a 1080 pixel in HD. Inoltre, è possibile ottenere soltanto le tracce audio, effettuare ricerche di video in base alle parole chiave, gestire i file scaricati e inserirli nelle proprie playlist.

Pro:

buona risoluzione

buona velocità di download

Contro:

mancanza Full HD

Documents (iPhone e iPad)

L’unica applicazione ufficiale, specifica per iPhone e iPad, con cui si possono scaricare video da YouTube gratis è Documents di Readdle. L’app è un lettore di PDF e file multimediali, che nonostante non sia nata per questo scopo può essere facilmente adattata. Dopo averla scaricata da App Store sul proprio dispositivo, bisogna andare su YouTube e copiare il link del video di cui di desidera realizzare il download.

Poi basta aprire l’app Documents, attivare il motore di navigazione per il web, inserire l’indirizzo https://it.savefrom.net e incollare l’URL del video di YouTube nella barra centrale del portale. Infine, è possibile convertire il file in vari formati, 3GP, MP4 e WEBM, con risoluzioni fino a 720 pixel, selezionando la voce Download per salvare il filmato nel proprio iPhone o iPad. La procedura è abbastanza complessa, ma è un modo sicuro e affidabile per scaricare video da YouTube gratuitamente.

Pro:

sicurezza

app ufficiale

Contro:

procedura complicata

qualità non elevata

Programmi per il pc per scaricare video da YouTube gratis

JDownloader

Compatibile con Windows, Linux e Mac OS, JDownloader è sicuramente un ottimo programma da installare nel proprio pc, per scaricare video gratis da YouTube in maniera semplice e veloce. Il software è piuttosto leggero, quindi richiede appena pochi minuti per il download e l’attivazione, tuttavia è disponibile soltanto in lingua inglese, quindi bisogna prendere un po’ di dimestichezza con i comandi principali.

Questo programma consente di scaricare video da YouTube e altre piattaforme, con la possibilità di scegliere formati differenti a seconda delle proprie esigenze. L’interfaccia grafica non è moderna ma risulta funzionale, con un menù che consente di trovare rapidamente i servizi desiderati. Con alcuni pc è necessario installare delle componenti aggiuntive, senza le quali il software non funziona correttamente, tuttavia bisogna soltanto seguire le indicazioni automatiche, integrando i moduli necessari.

Pro:

velocità di download

varie piattaforme supportate

Contro:

grafica poco elaborata

lingua inglese

YouTubeByClick

Un ottimo programma per scaricare video da YouTube gratis sul pc è YouTubeByClick, disponibile anche in italiano. L’installazione è estremamente rapida, bisogna soltanto andare sul portale ufficiale ed eseguire il download del file.exe, avviarlo e accettare i termini di servizio. Con questo software si possono scaricare filmati, tracce audio e intere playlist, non solo da YouTube ma anche da molte piattaforme, come Vimeo, Facebook, Instagram e altri 40 siti web.

I formati presenti sono vari, tra cui quelli principali sono AVI, MP4, FLV, 3GP, AVI e MP3, con una risoluzione HD di 1080×720 pixel che assicura una riproduzione di alta qualità. Su alcuni filmati è possibile aumentare la risoluzione, arrivando fino a 4K e addirittura 8K se supportati dal sistema. La grafica è moderna e gradevole, con tantissime funzionalità aggiuntive per impostare i download, organizzare le cartelle e condividere i file con i propri contatti.

Pro:

disponibile in italiano

risoluzione fino a 8K

Contro:

leggermente pesante

richiede un po’ di pratica

4k Video Downloader

Uno dei migliori programmi per scaricare video da YouTube è senza dubbio 4K Video Downloader, disponibile per Windows e Mac. Si tratta di un software semplice e non eccessivamente pesante, che può essere installato sul pc in pochi istanti, seguendo la procedura guidata e scaricando il file.exe sul sito ufficiale. Una volta attivato consente di effettuare il download di più video allo stesso tempo, fino a un massimo di 25 contemporaneamente.

Il programma è in italiano, quindi non esistono particolari difficoltà per imparare a utilizzarlo, inoltre sono disponibili sul portale delle guide dettagliate. Con 4K Video Downloader è possibile scaricare video da YouTube in vari formati, MP3, MP4 e risoluzioni fino a 4K in Full HD, anche playlist e filmati sottotitolati, compresi video e foto da Instagram, Telegram, Messenger, Facebook e molte altre piattaforme.

Pro:

qualità di riproduzione

piattaforme supportate

Contro:

molte funzionalità

piuttosto complesso

aTube Catcher

Purtroppo, aTube Catcher è presente soltanto in inglese e in spagnolo, allo stesso tempo si tratta di un buon programma per caricare video gratuitamente, con molte funzionalità e servizi accessori particolarmente interessanti. Per usarlo basta realizzare il download dal sito ufficiale, cliccando su Download now e seguendo la procedura guidata. L’operazione è sicura, considerando che è stato scaricato da oltre 120 milioni di persone in tutto il mondo.

aTube Chatcher è specifico per Windows, per le versioni XP, Vista, 7, 8 e 10. Dopo l’installazione e l’attivazione si possono scaricare video da YouTube, Vimeo, Dailymotion, Facebook, Spike, Globo e Yahoo!, convertendo i file in vari formati, tra cui AVI, PSP, WMV, MP4, 3GP, WMA, MP3 e XVID. Il software è gratuito al 100%, inoltre consente non solo di convertire video, ma anche di modificarne le dimensioni, scaricare solo tracce audio, cercare filmati online e registrare su DVD/Blu-ray.

Pro:

tanti formati audio e video

registrazione su DVD e Blu-ray

Contro:

compatibile solo con Windows

lingua inglese

ClipGrab

Nonostante non sia molto avanzato, ClipGrab è la soluzione ideale per chi vuole un programma semplice e moderno per scaricare video gratis da YouTube. La grafica è decisamente apprezzabile, infatti i colori e le poche funzionalità presenti non affaticano la vista, risultando piuttosto gradevoli. Sul sito ufficiale è possibile eseguire il download gratuito del file d’installazione, per caricare il software su pc Windows e Mac OS.

Dopodiché si possono scaricare video in MP3, MP4, WMV, OGG e FLV, con risoluzioni in HD disponibili per la maggiore parte dei filmati. ClipGrab permette di effettuare il download di video da YouTube, Facebook, Dailymotion, Vimeo e tantissime altre applicazioni e piattaforme, operazione che richiede appena pochi istanti. Il programma è in inglese ma non comporta difficoltà eccessive.

Pro:

grafica gradevole

molte piattaforme supportate

Contro:

soltanto in lingua inglese

manca il Full HD

Scaricare video gratis da YouTube sul pc con le estensioni per il browser

YouTube Links (Chrome)

Una delle migliori estensioni per il browser per scaricare video da YouTube gratis è YouTube Links, un programma non ufficiale, che purtroppo non è presente all’interno di Chrome Web Store. Tuttavia, si tratta di un software sicuro e affidabile, che può essere scaricato gratuitamente dal sito ufficiale dello sviluppatore Greasy Fork. Inoltre, è presente una versione in italiano, tradotta dagli utenti per il 94% del contenuto e delle funzionalità presenti.

L’installazione richiede appena qualche secondo, perciò in pochi istanti è possibile già utilizzare gli script, per scaricare video e tracce audio all’interno del proprio pc, non solo da YouTube ma da tantissimi siti web e applicazioni online. I formati disponibili sono diversi, M4A, VOR, OPUS, MP4, VP9 e WEBM, con risoluzioni da 360 a 1080 pixel. Gli utenti più esperti possono personalizzare le impostazioni del programma, intervenendo nella sezione Settings.

Pro:

programma open source

vari formati disponibili

Contro:

software complesso

estensione non ufficiale

Tampermonkey (Chrome)

Chi utilizza Google Chrome per la navigazione su internet può installare Tampermonkey, un’estensione per il browser che consente di scaricare video da YouTube gratuitamente. Per utilizzare il programma basta effettuare il download dal sito ufficiale di Chrome Web Store, un software che ha ottenuto un punteggio altissimo nelle recensioni degli utenti, con un peso di 1,25 MB e l’ultima versione aggiornata a maggio 2019.

L’estensione è veramente facile da usare, infatti permette di integrare nel sistema di navigazione uno script esterno, con il quale è possibile scaricare video da YouTube e altre piattaforme, senza pagare nulla e mantenendo una buona qualità dei filmati. L’interfaccia grafica è semplice e intuitiva, disponibile anche in italiano e altre 23 lingue, non sono presenti pubblicità popup e il programma non rallenta il pc.

Pro:

software leggero

grafica intuitiva

Contro:

consigliato a utenti esperti

gestione complessa degli script

Video DownloadHelper (Firefox)

Nel caso utilizzassi il browser Firefox nessun problema, infatti puoi utilizzare l’estensione Video DownloadHelper, un programma scaricabile gratis dal sito ufficiale Mozilla.org, all’interno della sezione Firefox Add-ons. Il software funziona molto bene, è veloce e permette di eseguire il download di video gratis da YouTube, comprese le playlist e i file audio, anche da altri portali di streaming e applicazioni web, tuttavia è disponibile soltanto in lingua inglese.

Dopo l’installazione comparirà un’icona nella barra superiore del browser, dopodiché bisogna soltanto andare su YouTube, aprire il video che si desidera scaricare e cliccare sul simbolo di Video DownloadHelper. Infine, basta decidere il formato, ad esempio tra MP4 e FLV, con risoluzione massima HD a 1080 pixel, convertire il file e salvare il video sul proprio pc. Tra le piattaforme supportate ci sono anche Vimeo, Twitch, Facebook, RAI e molte altre.

Pro:

molte funzionalità

varie piattaforme supportate

Contro:

soltanto in inglese

ultima versione 2018

YouTube Downloader Lite (Firefox)

Per ottenere video con risoluzioni elevate, chi utilizza Firefox come browser di navigazione può installare YouTube Downloader Lite, un’estensione estremamente efficiente per scaricare video da YouTube ad alta qualità, in maniera semplice e veloce. Tra i formati in cui è possibile convertire i file ci sono FLV, MP4, 3GP e WEBM, con risoluzioni fino alla Full HD, da 720 a 3072 pixel, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza.

Il programma è realizzato in lingua inglese, tuttavia le funzionalità sono abbastanza intuitive, inoltre sul sito web ufficiale dello sviluppatore è possibile consultare la guida dettagliata, che spiega passo a passo tutti i servizi del software. Con YouTube Downloader Lite si possono scaricare anche video in streaming, DASH oppure soltanto le tracce audio, in più la licenza del programma è open source, quindi è possibile modificare il codice a piacimento.

Pro:

ottima risoluzione

codice open source

Contro:

programma complesso

soltanto in lingua inglese

ClickToPlugin (Safari)

Ovviamente è possibile scaricare video da YouTube gratis anche con un pc Mac OS, installando l’estensione per il browser Safari ClickToPlugin. Si tratta di un programma non ufficiale, disponibile per il download sul sito internazionale degli sviluppatori Github, dove possibile scaricare il file e integrare il software all’interno del proprio pc. Il programma è compatibile con le versioni di Safari 5.0.6 o superiori per Mac OS X 10.5, oppure con Safari dalla 5.1 in poi con Mac OS X 10.6/10.11.

Anche in questo caso l’utilizzo del plugin è piuttosto semplice, infatti è presente una versione completamente in lingua italiana. Bisogna soltanto aprire YouTube e scegliere il video da scaricare, cliccare sull’icona del software e convertire il file, scegliendo tra vari formati con una risoluzione massima in HD a 1080 pixel. Infine, basta salvare il video in una cartella, per vederlo offline o inserirlo in una memoria esterna.

Pro:

lingua italiana

plugin gratuito

Contro: