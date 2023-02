Come scegliere l'offerta Internet più adatta alle tue esigenze?

Tra offerte di telefonia fissa e mobile scegliere la soluzione più adatta alle tue esigenze non è sempre semplice. E non è detto che quell’offerta di telefonia di cui ti ha parlato un amico entusiasta si riveli altrettanto conveniente per te. Per riuscire a scegliere la tariffa internet perfetta sono diverse le considerazioni che devi fare.

Per iniziare, chiediti qual è la velocità di navigazione di cui hai bisogno, cerca di capire qual è la tecnologia che offre le migliori prestazioni al prezzo più conveniente e, ancora, qual è l’offerta capace di seguirti in tutte le tue attività senza lasciarti mai senza connessione.

Cercare di dare una risposta a queste domande ti può aiutare a identificare l’offerta internet più adatta a te e guidarti nell’attivazione del contratto di telefonia mobile o fissa perfetto per le tue necessità.

Confronta le offerte internet fisso

Considera le tue abitudini

L’offerta internet perfetta è quella che risponde esattamente alle tue necessità. Se utilizzi internet per studiare o per lavorare e fai di frequente videochiamate avrai bisogno di una connessione a internet veloce e a banda larga, mentre se utilizzi internet solo per frequentare i social network e per la posta elettronica potresti risparmiare considerando un’offerta internet mobile con giga e velocità limitati.

Se hai bisogno di una nuova offerta internet confronta le tariffe dei diversi operatori e le caratteristiche di ogni offerta. Usando un comparatore come quello offerto da SOStariffe.it puoi avere a colpo d’occhio una panoramica dei contenuti di ciascuna tariffa e valutare sia la velocità di navigazione offerta sia i contenuti inclusi nel piano tariffario.

Naviga ovunque ti trovi con le offerte internet mobile

Di quale velocità di navigazione hai bisogno

La velocità di navigazione è uno dei principali parametri da considerare, anche perché influenza notevolmente il costo mensile delle offerte di telefonia fissa e mobile.

Per chi ama giocare ai videogiochi o guardare film e serie TV in streaming la soluzione che garantisce le migliori prestazioni sono le connessioni in fibra ottica FTTH e quelle fibra misto rame FTTC. Queste connessioni offrono una velocità di navigazione elevata e una bassa latenza, permettendo di navigare in modo fluido e senza rallentamenti.

Chi è alla ricerca di un’alternativa alle connessioni a banda larga su rete fissa che sia altrettanto veloce e ancor più flessibile può tenere in considerazione le offerte 5G degli operatori di telefonia mobile. Il numero di città coperte dal segnale 5G sta aumentando ed è possibile navigare su rete mobile raggiungendo i 2 Gbps di velocità.

Trova le offerte internet più veloci ed economiche

Quali sono i tuoi bisogni

Per trovare l’offerta internet migliore è essenziale che il piano tariffario scelto si adatti alle tue esigenze. Tieni conto, in particolare, dei luoghi da cui ti connetti. Avere una connessione mobile è la soluzione migliore se viaggi spesso per motivi personali o lavorativi e hai bisogno di connetterti fuori casa, in viaggio o in un’altra città.

In questo caso, attivare un piano tariffario mobile con traffico voce e dati illimitato può essere la soluzione migliore. In alternativa, tieni presente le offerte di SIM solo dati: potrai utilizzarle all’interno di una chiavetta internet o di un modem portatile per avere sempre a disposizione una connessione veloce e affidabile.

Una soluzione flessibile e pratica per avere sempre internet a disposizione è attivare un’offerta convergente fissa e mobile con il proprio operatore di telefonia. Questo genere di piano tariffario permette di riunire in un solo contratto i costi della rete fissa e di quella mobile. Oltre ad avere una sola bolletta, questo tipo di tariffe spesso offre consumi illimitati voce e dati, pagando un comodo costo fisso mensile.

Quando valuti la connessione internet più adatta a te tieni conto anche del tuo budget mensile. Fortunatamente i costi per la telefonia si sono ridotti molto negli ultimi anni, anche grazie all’arrivo di tanti operatori virtuali che hanno tariffe competitive.

Anche con un budget mensile di soli 10 euro potrai scegliere tra numerose offerte di telefonia mobile e avere ogni mese fino a 130 GB da utilizzare per navigare, anche usando il tuo smartphone come hotspot.

Se hai un budget di spesa più elevato puoi prendere in considerazione le offerte di telefonia fissa e quelle mobili solo dati: entro i 20 euro al mese hai tanti piani tariffari tra cui scegliere, che includono o meno anche il traffico voce.

Se hai bisogno di un piano tariffario con giga illimitati dovrai considerare una spesa mensile compresa grossomodo tra 20 e 30 euro. Per le offerte convergenti che riuniscono il traffico fisso e mobile, invece, considera un prezzo medio pari all’incirca a 40 euro al mese.

Una volta che hai fatto chiarezza sulle tue necessità, procedi con il confronto dei piani degli operatori fissi e mobili e scegli l’offerta perfetta per le tue esigenze.