Come scegliere un operatore telefonico per la tua attività

Avere una linea telefonica affidabile è una necessità per chiunque faccia un lavoro indipendente o gestisca una piccola impresa. Trovare l’operatore telefonico ideale vuol dire dare una marcia in più al proprio lavoro, perché si ha la possibilità di fare telefonate sia in Italia sia all’estero senza temere disturbi o problemi della linea e perché si può navigare su internet ad alta velocità sia in ufficio sia fuori.

Quando si tratta di scegliere quale offerta telefonica attivare sono tante le decisioni da prendere e i fattori da considerare. Per prima cosa bisogna capire se si ha bisogno di un’offerta di telefonia fissa o se è sufficiente un piano mobile, dopo di che si può passare ad analizzare i contenuti delle offerte e confrontare le proposte degli operatori per individuare la soluzione perfetta.

Tariffe business: meglio un’offerta per il fisso o per il mobile?

C’è chi gestisce la propria attività principalmente fuori dall’ufficio, passando da una telefonata all’altra, e chi, invece, trascorre gran parte della propria giornata lavorativa alla scrivania lavorando online. Quando si valuta che tipo di offerta internet attivare è fondamentale capire quali sono le proprie necessità e che tipo di contratto è il migliore per gestire in modo efficace l’attività professionale.

La prima decisione da prendere riguarda il tipo di servizio di cui si ha bisogno, ovvero un contratto di telefonia fissa oppure uno di telefonia mobile. Dopo aver stabilito verso quale tipo di offerta orientarsi, si può passare ad analizzare e a confrontare i contenuti dei piani tariffari proposti dagli operatori, per poter scegliere quello che ha il miglior rapporto tra prezzo e qualità dei servizi offerti.

Quali sono i servizi di cui hai bisogno per il tuo lavoro?

Avere le idee chiare sui servizi di cui si ha bisogno facilita di molto la scelta tra i piani tariffari disponibili. Chi utilizza il telefono soprattutto per fare telefonate, ad esempio, può attivare un contratto di telefonia mobile con minuti illimitati e con pochi giga mensili, sufficienti per gestire la posta elettronica, controllare i social network e cercare informazioni online. Chi invece si trova spesso a dover lavorare in mobilità e ha bisogno di fare videochiamate o di scambiare file con i propri collaboratori ha bisogno di un’offerta mobile magari con giga illimitati e con una velocità di navigazione elevata.

Valgono considerazioni simili per chi lavora abitualmente dall’ufficio: un’offerta con minuti illimitati e magari anche un pacchetto di traffico voce da usare per l’estero è indicata per chi comunica principalmente tramite le telefonate, mentre un’offerta a banda ultralarga è ottimale per chi fa un uso intensivo di internet.

Valutare la quantità di traffico voce e dati, la tecnologia di navigazione utilizzata e la velocità di navigazione offerte da ciascun piano tariffario è fondamentale per trovare l’offerta migliore. Ma a questi elementi vanno aggiunti altri fattori da tenere in debita considerazione.

Molti operatori telefonici offrono alla propria clientela business diversi servizi extra inclusi nel costo mensile del piano tariffario. Si va da un servizio di assistenza premium a uno spazio di archiviazione su una piattaforma cloud, passando per la possibilità di avere una rete telefonica di backup.

Alcuni piani tariffari possono essere personalizzati aggiungendo dei servizi a pagamento: alcuni piani di telefonia fissa, ad esempio, offrono la possibilità di sottoscrivere un dominio internet personalizzato, un indirizzo PEC aziendale o dei servizi di consulenza per proteggersi da attacchi informatici. Anche i piani di telefonia mobile possono essere arricchiti con l’acquisto di uno smartphone o di un tablet pagabile a rate.

Come scegliere l’offerta di telefonia business migliore

Confrontare le tariffe di diversi operatori e verificare quali sono i servizi offerti è il modo migliore per riuscire a trovare un’offerta business conveniente.

Per riuscire a risparmiare, i titolari di partita IVA e di PMI dovrebbero anche verificare se i piani tariffari a cui sono interessati permettono di usufruire del voucher connettività messo a disposizione dal MISE. Il voucher consiste in un bonus che arriva fino a 2.000 euro ed è riconosciuto a chi attiva un contratto di telefonia business che prevede il passaggio alla migliore tecnologia di navigazione disponibile presso il proprio indirizzo.