Come scoprire quale personaggio Disney sei su Instagram

3 Gennaio 2020 - Quale personaggio Disney ti rappresenta di più? Puoi saperlo grazie alla nuova funzionalità di Instagram. A partire da agosto 2019, l’app permette agli utenti di inserire nuovi effetti facciali AR (realtà aumentata). Tra le tante opzioni, c’è anche quella legata ai personaggi delle favole Disney.

Gli effetti facciali sono accessibili dalle Storie Instagram, i contenuti temporanei utilizzati sempre di più dagli utenti della piattaforma. Fino a qualche mese fa era possibile scegliere esclusivamente tra i filtri, che permettono di modificare i colori delle immagini, e alcune maschere proposte dal canale. Ma da quando l’azienda ha aperto le porte alla creatività degli utenti, è possibile sbizzarrirsi con la fantasia. E tra le tante proposte spicca quella legata all’immaginario Disney. Per scoprire il proprio personaggio e aggiungerlo alla propria Storia esistono due procedimenti molto semplici da seguire. Ecco come fare.

Personaggio Disney su Instagram: dalla Storia di un altro utente

Il primo modo per scoprire che personaggio Disney sei è utilizzare lo stesso effetto che hai visto in un’altra Storia. Spesso, infatti, le funzionalità si scoprono guardando i contenuti degli altri. Se hai guardato (da meno di 24 ore) una Storia che utilizzava l’effetto che desideri, allora visualizzala nuovamente e segui il procedimento.

Dovrai semplicemente toccare il nome dell’effetto che appare proprio sotto il nome utente. In poche parole, dovrai fare touch su “Which Disney? di arnopartissimo” cioè il nome della funzione, seguito da quello del suo autore. A questo punto si aprirà una finestra pop-up che ti permetterà di provare subito l’effetto, salvarlo e averlo a disposizione quando vorrai fare una Storia, inviarlo ad un tuo contatto oppure compiere altre azioni, per esempio cercare altri effetti dello stesso autore o segnalarlo.

Per provarlo subito, dovrai toccare la prima voce del menu “Provalo”. Si aprirà la fotocamera anteriore e potrai scoprire quale personaggio Disney sei e condividerlo nella tua Storia.

Scoprire il personaggio Disney dal profilo Instagram di arnopartissimo

Come abbiamo accennato, ora Instagram permette agli utenti di creare e pubblicare tanti effetti. Arnopartissimo è tra i più attivi, ha già creato tanti filtri facciali e li rende disponibili nel suo profilo. Tra questi spicca anche “Which Disney?” che può essere usato proprio a partire dal profilo dell’autore.

Innanzitutto, occorre accedere all’account @arnopartissimo e poi toccare i cosiddetti Contenuti in Evidenza, cioè l’archivio di Storie che si trovano prima del feed di foto e video. Il primo Contenuto in Evidenza è proprio quello dedicato al personaggio Disney.

Cliccando sopra il cerchietto si accede alla Storia, dove l’autore mostra come funziona il filtro. Anche in questo caso basta toccare il nome del filtro che appare sotto quello dell’account e seguire lo stesso procedimento di prima. Si può infatti provare subito, salvare nel proprio archivio e usarlo in un secondo momento e così via.