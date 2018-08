Come seguire i sorteggi della Champions 2018 in streaming

30 Agosto 2018 - La Champions League 2018-19 ormai è alle porte e come ogni anno a fare da apripista alla più importante competizione europea di calcio saranno i sorteggi dei vari gironi. I club italiani in corsa quest’anno sono quattro: Napoli, Roma, Inter e Juventus.

Il cambio di regolamento della Champions quest’anno ha riportato a quattro il numero delle squadre italiane ammesse alla fase a gironi della competizione più ambita del mondo del pallone. Un evento che per il nostro calcio non accadeva dalla stagione 2009/2010. Insomma, una ragione in più per non perdersi nemmeno un istante della rincorsa alla “Coppa dalle grandi orecchie”. Per l’occasione avremo diversi metodi per seguire il live streaming dei sorteggi di Champions League 2018. L’evento infatti sarà trasmesso dalla Rai (su Rai 2), da Sky Sport e anche sul sito della stessa UEFA, che è l’organizzatrice del torneo. Ecco a che ora e come vedere i sorteggi Champions in streaming da smartphone, tablet e laptop.

Sorteggi Champions League 2018: orari TV

Il sorteggio Champions, come da tradizione, verrà anticipato da alcune premiazioni e interviste ai protagonisti della passata stagione. L’evento inizierà alle 18, ora italiana, e si terrà al Grimaldi Forum di Montecarlo. Sulla Rai, come detto su Rai 2, la trasmissione legata ai sorteggi Champions inizierà verso le 17.40 con approfondimenti da studio e collegamenti live a Montecarlo. Su Sky invece il via si avrà dal primo pomeriggio con servizi dedicati alla passata Champions League e commenti sulla nuova competizione. Sul sito della UEFA meno spazio ai fronzoli con il collegamento che inizierà alle 18.

Come vedere i sorteggi di Champions League in streaming su SkyGO

Se alle 18 siamo ancora in ufficio possiamo tranquillamente dare uno sguardo ai sorteggi di Champions in streaming grazie a SkyGo, la piattaforma on demand di Sky, che consente di vedere online tutta la programmazione della pay-tv. Come fare? Semplice, se siamo abbonati a Sky Sport scarichiamo su smartphone o tablet l’applicazione SkyGo oppure colleghiamoci al sito ufficiale via computer. Inseriamo le nostre credenziali e una volta effettuato l’accesso colleghiamoci al canale 200 (Sky Sport 24).

Per l’occasione Sky offre anche la possibilità di seguire in streaming gratis i sorteggi della Champions 2018 sul proprio sito web. Basta collegarsi dalle 18 sul sito di SkySport e in automatico partirà lo streaming dei sorteggi.

Come guardare i sorteggi di Champions League in streaming gratis

Se non siamo abbonati a Sky possiamo tranquillamente guardare la diretta dei sorteggi Champions 2018 in streaming gratis grazie a RaiPlay. Per chi non la conoscesse si tratta del servizio per vedere le trasmissioni in streaming e i contenuti on demand della Rai. Per usarla scarichiamo l’app sul nostro dispositivo oppure ci colleghiamo al sito ufficiale. Come detto ,una volta dentro il servizio dovremo collegarci al canale Rai 2, che è quello scelto per la trasmissione dei sorteggi. Non c’è bisogno né di login né di abbonamenti per usare RaiPlay.

Come seguire la diretta streaming dei sorteggi di Champions League 2018 sul sito della UEFA

Se non vogliamo perdere tempo a installare applicazioni ma vogliamo un bel sito da usare sul nostro computer per vedere i sorteggi della Champions 2018 in streaming possiamo fare affidamento al portale ufficiale della UEFA. Basta collegarsi a www.it.UEFA.com per vedere il video live dei sorteggi Champions e sapere da subito in quale girone verrà inserita la propria squadra del cuore.