Come trovare il migliore gestore per telefonia mobile

Trovare il miglior gestore per telefonia mobile potrebbe sembrare in apparenza complicato: il numero delle offerte disponibili è sempre più elevato e non se non si conoscono le caratteristiche specifiche di ogni operatore alla fine si punterebbe soltanto sul fattore prezzo.

In realtà ci sono anche altri parametri che possono risultare rilevanti nella scelta di una nuova tariffa per il mobile, come per esempio la possibilità di poter essere attivata da tutti indipendentemente dal proprio gestore di provenienza.

Vediamo di seguito alcuni consigli per riuscire a individuare il miglior gestore di telefonia mobile e quali sono le offerte più convenienti da prendere in considerazione per risparmiare sulla tariffa mobile.

Come scegliere una nuova tariffa per la telefonia mobile

Nel momento in cui si valuta una tariffa mobile, ci sono diversi elementi che si possono considerare. Intanto, non esistono più soltanto gli operatori tradizionali (MNO), ma anche gli operatori virtuali (MVNO).

Questi ultimi si contraddistinguono per il fatto che, non avendo una propria infrastruttura di rete e le relative spese da sostenere, possono permettersi di offrire delle promozioni a prezzi davvero molto bassi.

Qualora si dovesse considerare la tariffa di un operatore virtuale, ci sono due cose da non dimenticare:

la prima è che la velocità di navigazione non sarà in grado di eguagliare quella raggiunta dagli operatori tradizionali;

la seconda consiste nel fatto che le offerte mobile degli MVNO a prezzo più basso sono, solitamente, delle tariffe di tipo operator attack: questo significa che potranno essere attivate soltanto dai clienti che cambiano da determinati operatori, mantenendo il proprio numero di telefono ed effettuando la portabilità.

Dall’altro lato, gli operatori tradizionali prevedono velocità navigazione senza eguali, mentre a livello di copertura non ci sono troppe discrepanza tra i MNO e i MVNO. Le offerte standard degli operatori tradizionali hanno solitamente costi più elevati, ma negli ultimi tempi sono state lanciate una serie di promozioni di tipo operator attack a prezzi più contenuti.

In linea generale, un consiglio che non passa mai di moda è quello per il quale è buona pratica utilizzare un comparatore di offerte per la telefonia mobile, ovvero uno strumento gratuito che permette di mettere a confronto le migliori soluzioni disponibili sulla base di quello che si sta cercando.

Le migliori offerte per la telefonia mobile disponibili online

Un fattore che accomuna la maggior parte delle tariffe per la telefonia mobile che si possono attivare online è il fatto che sono delle offerte di tipo all inclusive, ovvero che comprendono un bundle di minuti, messaggi e Giga inclusi, ogni mese.

I prezzi variano a seconda dell’operatore, così come eventuali servizi aggiuntivi che fanno parte della singola promozione. Per esempio, l’operatore virtuale Spusu propone una promozione disponibile al costo di 5,98 euro al mese, nella quale sono inclusi 2.000 minuti di chiamate, 500 SMS e 50 Giga di Internet. Ai 50 Giga mensili si aggiunge una riserva di ulteriori 100 Giga, che potranno essere accumulati per i minuti, i Giga e i messaggi che non si utilizzano nel mese precedente.

Al costo di 5,99 euro al mese troviamo le offerte mobile degli operatori virtuali:

Very Mobile , che comprende chiamate e messaggi senza limiti e 100 Giga di Internet e che può essere attivata dai clienti che cambiano da Iliad, PosteMobile, Fastweb e altri MVNO, oltre che sui nuovi numeri;

ho. Mobile, che comprende chiamate e messaggi senza limiti e 50 Giga di Internet e che può essere attivata dai clienti che cambiano da Iliad, PosteMobile, Fastweb e altri MVNO.

Questi stessi clienti potranno attivare, con ho. Mobile (che è l’operatore virtuale di Vodafone) una promozione disponibile al costo di 7,99 euro, che include minuti e chiamate illimitati, 100 Giga di Internet.

Passando agli operatori tradizionali, tra le migliori promozioni che si possono sottoscrivere online ci sono quelle proposte dall’operatore Iliad, le quali potranno essere attivate da tutti, sia in portabilità, sia sui nuovi numeri, pagando un contributo una tantum per la nuova SIM pari a 9,99 euro al mese.

Al costo di 7,99 euro al mese sarà possibile attivare Iliad Giga 80, la quale comprende 80 Giga di Internet, oltre che chiamate e messaggi senza limiti.

Vodafone propone l’offerta di tipo operator attack chiamata Special 100 Digital Edition, la quale è dedicata ai clienti che effettuano la portabilità da Iliad, Fastweb, PosteMobile e altri operatori virtuali, e comprende 100 Giga e chiamate e minuti illimitati.

Anche TIM ha lanciato le sue offerte economiche di tipo operator attack: ne è un esempio TIM Wonder, che ha un costo di 9,99 euro al mese e comprende 70 Giga di Internet, oltre che chiamate e messaggi senza limiti. Potrà essere sottoscritta dai clienti che passano a TIM da Iliad, PosteMobile e altri MVNO.