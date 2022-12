Come trovare l'offerta fibra ottica meno costosa?

In tempi di forte crisi economica, con l’inflazione alle stelle e molte famiglie costrette a rinunciare addirittura ai regali di Natale, riuscire a risparmiare sul costo della fibra ottica può essere molto importante.

Come si fa a trovare l’offerta meno costosa? Quali sono i consigli da prendere in considerazione? Vediamo di seguito i suggerimenti di SOStariffe.it per riuscire a individuare facilmente la soluzione più vantaggiosa.

Offerta fibra ottica meno costosa: come trovarla

Fibra ottica meno costosa: istruzioni per l’uso

Le offerte Internet casa che si possono sottoscrivere oggi sono tutte caratterizzate dai seguenti elementi:

costano meno di 30 euro al mese; prevedono Internet illimitato; spesso includono anche le chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali a costo zero.

Una tendenza che si è diffusa nell’ultimo periodo è relativa ai costi riservati ai già clienti mobile, che sono più bassi rispetto al costo dell’offerta previsto da listino. Quindi, il primo consiglio utile se si vuole risparmiare è di andare alla ricerca di questo genere di promozioni.

Si dovranno poi valutare:

l’effettiva possibilità di potersi connettere alla velocità della rete FTTH : in questo senso, si consiglia sempre di effettuare la verifica della propria copertura di rete prima di attivare una qualsiasi promozione;

gli eventuali servizi aggiuntivi che si vorrebbero avere in concomitanza all’attivazione della fibra, come per esempio Giga illimitati per lo smartphone ;

la possibilità di attivare un pacchetto fisso + mobile.

Di base, sono valutazioni che richiedono poco tempo, ma fondamentali in quanto sono proprio quelle che permetteranno di risparmiare, scegliendo l’offerta su misura per le proprie esigenze.

Scopri quali sono le offerte Internet casa più economiche

Offerta in fibra ottica meno costosa: classifica

Nome offerta Internet Casa Costo canonico offerta Costo già clienti mobile Super Fibra WINDTRE 26,99 euro al mese 22,99 euro al mese Vodafone Internet Unlimited 27,90 euro al mese 22,90 euro al mese Fibra Iliad 24,99 euro al mese La promozione di Iliad ha lo stesso costo per tutti, sia per le nuove attivazioni, sia per le migrazioni da un altro gestore 19,99 euro al mese (questo prezzo è riservato ai soli clienti che hanno un’offerta a 9,99 euro al mese e pagamento automatico attivato) TIM WiFi Power Smart 29,90 euro al mese / Fastweb a partire da 26,95 euro al mese /

Come si può notare dai prezzi riportati in tabella, l’offerta in assoluto più economica è quella proposta da Iliad, che diventa ancora più conveniente se sottoscritta dai già clienti mobile.

Grande convenienza anche per i clienti Vodafone e WINDTRE: in particolare, la promozione di questo operatore permette anche di avere accesso a costo zero a Giga illimitati su 3 diverse SIM mobile.

Da valutare, inoltre, dal punto di vista dei costi è il contributo di attivazione: in alcuni casi (WINDTRE, Iliad, TIM) è previsto un costo una tantum da sostenere al momento della sottoscrizione del contratto, mentre per altri (Fastweb, Vodafone) è incluso nel costo fisso mensile della promozione.

A proposito dei servizi extra inclusi nel piano base, WINDTRE propone 12 mesi di Amazon Prime Video inclusi, mentre con altri fornitori, come TIM o Vodafone, si possono aggiungere dei pacchetti extra a pagamento, qualora si fosse interessati.

Per quanto riguarda le velocità massime nominali (quindi non reali) che è possibile raggiungere, si tratta di:

2,5 Giga in download per WINDTRE, Fastweb e Vodafone;

1 Giga in download per TIM;

fino a 5 Gbit/s suddivisi tra Wi-fi e porte Ethernet per Iliad.

Trova la migliore offerta in fibra ottica direttamente online

Cosa fare se non si è raggiunti dalla fibra ottica

È risaputo che la fibra ottica di tipo FTHH (quindi la più veloce tra tutte) non ha ancora raggiunto tutto il Paese: cosa si può fare in questi casi? Conviene davvero puntare su una promozione ADSL?

La risposta non sempre è affermativa, nel senso che oggi è possibile attivare offerte di tipo Wireless – le cosiddette promozioni FWA – con le quali si possono avere velocità maggiori rispetto a quelle dell’ADSL e magare anche un prezzo più basso.

Tra le promozioni FWA più convenienti si può per esempio citare TIM WiFi Power FWA, la quale prevede un costo di 24,90 euro al mese per i nuovi clienti TIM e di 15,90 euro al mese per i già clienti TIM che hanno la linea fissa (per esempio, quelli con una vecchia offerta non più particolarmente a basso costo attiva da anni).

Questa promozione prevede:

una velocità massima in download fino a 100 Mbps;

l’attivazione inclusa;

un modem FWA autoinstallante, oppure un kit FWA outdoor;

le chiamate a consumo.

Come si può notare fin da subito, il costo è più basso della fibra ottica, mentre la velocità massima è superiore all’ADSL, che in genere può arrivare solo fino a 20 Mega in download.