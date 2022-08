Come trovare l'operatore più conveniente per Internet casa?

Le offerte Internet casa hanno subito una serie di cambiamenti importanti negli ultimi anni. Oggi ciò che le accomuna, nella maggior parte dei casi, è il fatto di essere offerte di tipo all inclusive, ovvero tutto compreso.

In altri termini, si tratta di promozioni con le quali si potrà avere non solo Internet casa senza limiti, ma anche le chiamate gratuite da numero fisso, senza dover pagare il costo del canone telefonico.

Trovare l’offerta più conveniente è semplice se si utilizza un comparatore di tariffe Internet casa (come per esempio quello di SOStariffe.it), attraverso il quale sarà possibile trovare la migliore offerta per avere la rete fissa più conveniente.

Vediamo di seguito alcune delle migliori offerte del momento, ricordando che sarà possibile attivarle direttamente online e spendere meno di 30 euro al mese.

Scopri le miglior offerte Internet casa senza linea fissa

Migliori offerte Internet casa: Iliad

Nonostante sia l’ultimo arrivato nel mercato della telefonia fissa tra gli operatori mobili operanti in Italia, Iliad si è già fatto notare e apprezzare per la convenienza delle sue offerte, attivabili da già clienti e nuovi clienti.

La promozione riservata ai già clienti mobile Iliad, in particolare, ha un costo di 15,99 euro al mese + 39,99 euro una tantum per l’acquisto dell’Iliadbox, ovvero il modem di ultima generazione collegato all’offerta.

Tutti gli altri clienti potranno attivare la fibra Iliad al costo di 23,99 euro al mese, sia in caso di migrazione da un altro operatore, sia per l’attivazione di una nuova linea Internet casa.

Scegliendo Iliad si avranno a propria disposizione ogni mese:

una connessione a Internet in fibra ottica, senza limiti;

le chiamate da numero fisso, verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

minuti gratuiti verso più di 60 destinazioni internazionali.

Considerato il costo previsto per i già clienti mobile, si consiglia di passare prima a una delle offerte mobile di Iliad per approfittare anche del vantaggio della linea fissa.

Confronta le migliori offerte Internet casa del 2022

Miglior operatore Internet casa 2022: TIM

TIM propone diverse offerte Internet casa per navigare alla massima velocità disponibile oggi, pagando un costo contenuto. La prima è Premium Base, la quale ha un costo di 24,90 euro al mese e include Internet fino a 1 Giga in download, le chiamate a consumo e il contributo di attivazione, pari a 10 euro al mese per 24 mesi (già compreso nel costo totale mensile).

Al costo di 29,90 euro al mese, senza vincoli, troviamo la promozione TIM WiFi Power Smart, che si caratterizza per:

Internet senza limiti fino a 1 Giga in download;

il modem TIM HUB+ di ultima generazione;

le chiamate senza limiti, ma solo nel caso di attivazione online dell’offerta;

TIM navigazione sicura.

I già clienti mobile o quelli che vorrebbero sottoscrivere una nuova offerta mobile con TIM, potranno usufruire di uno sconto pari a 5 euro sull’abbonamento alla linea fissa e attivare una promozione mobile a partire da 9,99 euro al mese.

Attiva una nuova offerta Internet casa direttamente online

Fastweb Casa

Tra le migliori offerte Internet casa del momento ci sono sicuramente anche quelle di Fastweb, operatore noto al grande pubblico per la convenienza delle sue promozioni e per la velocità di navigazione.

La promozione Fastweb Casa, per esempio, ha un costo di 28,95 euro al mese (sono previsti 30 giorni di prova gratuita e senza vincoli, entro i quali si può recedere dall’offerta senza pagare alcuna penale).

Questa promozione Internet casa comprende:

la fibra ultraveloce fino alla velocità massima di 2,5 Giga in download;

le chiamate incluse e senza limiti da numero fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

i corsi della Fastweb Digital Academy;

l’Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa Integrata;

il WOW Space incluso per le attivazioni online, ovvero un cloud gratuito, sicuro e senza limiti di spazio.

Qualora si volesse estendere la potenza della propria copertura Wi-Fi in ogni angolo della casa si potrebbe aggiungere l’amplificatore Wi-Fi Booster al costo di 4 euro in più al mese.

Vodafone Internet casa

Anche l’operatore Vodafone permette di raggiungere, con le sue offerte in fibra ottica, la velocità massima di 2,5 Giga in download (è bene ricordare che si tratta pur sempre della velocità di tipo nominale).

Internet Unlimited è disponibile oggi al costo di 27,90 euro al mese (invece di 29,90 euro al mese) e include:

Internet senza limiti, fino a 2,5 Giga in download;

il modem con Wi-Fi Optimizer;

le chiamate da telefono fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

I già clienti mobile potranno attivare questa promozione al costo di 22,90 euro al mese.