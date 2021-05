Come trovare la migliore offerta Internet casa?

Attivare una nuova offerta Internet casa, per esempio optando per il passaggio a un altro operatore, è un ottimo modo per risparmiare sul costo dell’abbonamento mensile da un lato, mentre dall’altro lato per riuscire a migliorare la velocità della propria connessione domestica.

Sebbene l’Italia non sia ancora interamente coperta dalla fibra ottica, nel corso degli ultimi anni ci sono stati diversi miglioramenti tecnologici, che hanno permesso una maggiore diffusione della nuove tecnologie di rete.

Per procedere con l’attivazione di una nuova offerta Internet casa, si suggerisce sempre di:

effettuare una verifica della propria copertura di rete: in questo modo si potrà conoscere in anticipo se si potrà attivare una promozione in fibra ottica FTTH, FTTC, oppure con la rete ADSL (si ricorda che, in alternativa, è oggi disponibile anche la connessione di tipo FWA);

verificare se si può avere accesso al bonus PC e Internet, riuscendo così a pagare di meno sul costo dell’abbonamento Internet casa e, al contempo, ottenere un PC o un tablet a prezzo scontato.

Migliori offerte Internet casa da sottoscrivere online

Un terzo suggerimento che è di grandissima utilità nel momento in cui si sta cercando una nuova offerta Internet casa è rappresentato dall’effettuare una comparazione, per esempio con l’utilizzo del comparatore di SOStariffe.it.

In questo modo, in pochissimo tempo, si potranno conoscere quali sono le soluzioni più interessanti non solo in termini di prezzo, ma anche per quel che riguarda i servizi gratuitamente inclusi.

Di seguito saranno presentate le caratteristiche delle offerte proposte dai seguenti operatori che si consiglia di sottoscrivere direttamente online per usufruire degli eventuali vantaggi esclusivi previsti:

TIM;

Vodafone;

WINDTRE;

Fastweb.

Offerta Internet casa TIM

TIM propone un’offerta Internet casa con la quale è possibile navigare in modo illimitato con la fibra FTTH: si tratta di TIM Super Fibra, disponibile online fino al 13 giugno 2021, con 2 mesi di abbonamento gratuito.

Oltre a Internet senza limiti, questa promozione comprende:

le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, ma solo nel caso di attivazione online;

il modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6, al costo di 5 euro al mese per 48 mesi;

il contributo di attivazione incluso, al costo di 10 euro al mese per 24 mesi.

Questa offerta, che potrà essere attivata anche nelle versioni FTTC (la fibra misto rame) e ADSL, si potrà attivare online al costo fisso mensile di 29,90 euro.

Offerta Internet casa di Vodafone

Vodafone presenta diverse tipologie di offerte Internet casa, con le quali si può navigare alle velocità della fibra FTTH, FTTC o ADSL a seconda della propria copertura di rete. La prima – Internet Unlimited – ha un costo di 27,90 euro al mese e comprende la connessione a Internet di tipo illimitato e il modem con Wi-Fi Optimizer.

La seconda è disponibile al costo di 29,90 euro al mese e consiste nella versione Internet Unlimited + Chiamate, nella quale sono compresi:

Internet senza limiti e alla massima velocità;

l’assenza del costo di attivazione e di vincolo di durata;

le chiamate da telefono fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

il modem con Wi-Fi Optimizer;

una SIM dati con 150 Giga per connettersi in qualsiasi momento da tablet, PC e chiavette.

Troviamo poi la promozione Giga Family Infinito Edition, la quale, oltre a tutti i servizi inclusi nel piano base Internet casa di Vodafone, prevede anche una SIM mobile con Giga, minuti e SMS illimitati.

Offerta Internet casa di WINDTRE

La Super fibra dell’operatore di telefonia fissa e mobile WINDTRE è disponibile online, solo per pochi giorni, al costo promozionale di 24,99 euro al mese.

Il piano Internet casa include:

la fibra ottica di tipo FTTH (nelle zone raggiunte) con la quale sarà possibile navigare fino alla velocità massima di 1 Giga in download;

il modem con Wi-Fi 6 incluso;

l’assenza di costi di attivazione;

12 mesi di Amazon Prime inclusi.

Offerta Internet casa di Fastweb

L’operatore Fastweb propone differenti tipologie di offerte in fibra ottica, a partire dal prezzo fisso mensile di 27,95 euro al mese (si tratta di una promozione esclusiva che potrà essere attivata solo online).

Il piano NeXXt Casa Light comprende:

Internet fino alla velocità massima di 2,5 Giga in download;

le chiamate a consumo;

l’attivazione della linea;

l’Internet Box NeXXt.

La promozione NeXXt Casa invece, che potrà essere attivata online al prezzo fisso mensile di 30,95 euro, si caratterizza per:

Internet fino alla velocità massima di 2,5 Giga in download;

le chiamate gratuite e illimitate da fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

l’attivazione della linea;

l’Internet Box NeXXt;

l’amplificatore Wi-Fi Booster.

