Come trovare la migliore offerta internet per Smart Working

Lo smart working è diventato la modalità di lavoro unica per un numero sempre maggiore di lavoratori, in particolar modo da quando è iniziata l’emergenza coronavirus, e potrebbe protrarsi ancora nei prossimi mesi.

Per questo motivo, trovare una buona connessione Internet casa, che permetta di navigare dalla propria abitazione senza alcuna limitazione risulta estremamente importante, più che in altri periodi storici.



Come si individua la migliore offerta per smart working tra le tante disponibili online? Un’analisi comparativa è un passaggio fondamentale per riuscire a comprendere le differenze presenti tra le varie offerte.

Offerte Internet casa per smart working: le promozioni all inclusive

La maggior parte delle promozioni Internet casa che è possibile attivare oggi sono accomunate da diversi fattori. Il primo è il prezzo, il quale è inferiore a 30 euro al mese.

Il secondo è rappresentato dall’elemento "all inclusive": mentre fino a non molto tempo fa erano super gettonate le offerte Internet casa senza telefono, oggi la maggior parte degli operatori di telefonia fissa propongono delle offerte nelle quali sono presenti diversi servizi.

Tra di essi, ci sono quasi sempre:

una connessione Internet casa di tipo illimitato;

le chiamate da fisso, senza dover pagare il canone telefonico, verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

dei servizi extra, che sono quasi sempre legati all’intrattenimento, anche se a volte sono presenti degli sconti presso negozi e supermercati.

Avere accesso a una connessione senza limiti, grazie alla quale non ci si dovrà preoccupare di terminare i Giga inclusi al suo interno, è il vero parametro che potrà fare la differenza in quanto si potrà lavorare in tranquillità, senza pensieri, approfittando anche delle pause dal lavoro per ascoltare musica, giocare online o guardare film in streaming.

Un altro criterio di vicinanza tra le varie offerte Internet casa disponibili oggi è poi il fatto che si potranno attivare promozioni uguali, ma accessibili da una rete differente (a seconda della propria copertura di rete), la quale potrà essere:

di tipo FTTH, che permette di navigare fino a 1 Giga in download e a 200 Mega in upload;

di tipo FTTC, che permette di navigare fino a 200 Mega in download e a 20 Mega in upload;

di tipo ADSL, con la quale sarà possibile navigare fino a 20 Mega in download e a 1 Mega in upload.

Quali sono le offerte Internet casa all inclusive che è possibile sottoscrivere online

Tra le varie offerte Internet casa per smart working di tipo all inclusive troviamo la proposta dell’operatore TIM, che include Internet senza limiti, le chiamate gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, la streaming TV TIMVISION, il modem TIM HUB+ in comodato d’uso gratuito, il Wi-Fi certificato e Sicurezza al costo di 29,90 euro al mese.

La proposta di Vodafone è molto simile: ha un costo di 29,90 euro al mese, include Internet illimitato e alla massima velocità (ovvero quella della fibra FTTH), le chiamate illimitate da telefono fisso, il modem con Wi-Fi Optimizer. Non ci sono costi previsti né per l’attivazione né per l’eventuale spedizione del modem (che comunque non è obbligatorio) e non ci sono vincoli di tipo contrattuale.

L’operatore WINDTRE propone la sua offerta Internet casa al costo di 28,99 euro al mese, all’interno del quale si potrà beneficiare di una connessione in fibra ottica fino a 1 Giga (nelle zone coperte), delle chiamate illimitate, del modem incluso, dell’assenza di costi di attivazione e di 12 mesi di Amazon Prime video inclusi. In più, ci saranno anche Giga illimitati per tutte le SIM WINDTRE presenti in famiglia.

La promozione Internet casa di Fastweb – NeXXT Casa – è disponibile al prezzo fisso mensile di 29,95 euro (si tratta di un prezzo tutto incluso valido solo per attivazione online), al cui interno sono presenti l’assistenza Clienti MyFastweb, l’attivazione, le chiamate illimitate e il modem FASTGate, oltre a Internet senza limiti.

Un’altra promozione di tipo all inclusive della quale si può approfittare è quella offerta da Sky, ovvero Sky Wifi, che ha un costo di 29,90 euro al mese e differisce rispetto alle altre offerte citate fondamentalmente per il fatto che le chiamate da fisso non sono gratuite, ma a consumo.

Offerte Internet casa per smart working: le tariffe di tipo business

I professionisti che sono abituati a lavorare da casa e che potrebbero averne bisogno anche alla fine del periodo di lockdown possono approfittare dell’esistenza delle offerte Internet casa di tipo business.

Per esempio, al costo di 25 euro al mese, sarà possibile attivare Vodafone ONENET P.IVA, che include Internet, le chiamate e una SIM dati e permette di raggiungere la velocità di navigazione massima di 100 Giga in download.

TIM propone un’offerta chiamata proprio TIM Business, che ha un costo di 30 euro al mese, permette di navigare fino a 1 Giga in download e include Internet e le chiamate illimitate, oltre che il modem. In alternativa, è presente anche l’offerta TIM UNICA Business, che ha un costo di 34,99 euro al mese e, in più, include anche una SIM mobile.

Fastweb offre due soluzioni differenti per lavorare in smart working sempre:

NeXXt Casa Business Light Ultrafibra , che ha un costo di 25 euro al mese e include una SIM mobile, Internet fino a 2,5 Giga in download e il modem;

NeXXt Business Ultrafibra, che ha un costo di 30 euro al mese e rispetto alla promozione da 25 euro include le chiamate illimitate da fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

Anche WINDTRE ha una proposta di tipo business: si chiama Internet 200 Professional, ha un costo di 28,99 euro al mese e comprende sia la connessione a Internet di tipo illimitato, sia le chiamate gratuite e senza limiti da numero fisso.

Dopo aver esaminato quali sono le soluzioni contrattuali commercializzate dai vari operatori di telefonia fissa, non resta che effettuare una verifica della copertura di rete, la quale è essenziale per conoscere quale sarà la velocità massima alla quale si potrà navigare e, di conseguenza, quale tipologia di offerta si potrà attivare tra FTTH, FTTC o ADSL.