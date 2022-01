Come trovare la migliore offerta per telefonia mobile?

Il numero delle offerte mobile non ha fatto altro che aumentare in modo costante nel corso del tempo e gli ultimi anni sono stati letteralmente stravolti dall’ingresso delle promozioni degli operatori virtuali.

Qual è la SIM più conveniente? Meglio puntare su un operatore virtuale o su uno di tipo tradizionale, sicuramente più performante in termini di velocità? Vediamo di seguito a queli dettagli è bene prestare attenzione.

Scopri le tariffe mobile più convenienti del 2022

Offerte telefonia mobile: qual è la migliore?

Rispondere a questa domanda non è affatto semplice, in quanto entrano in gioco fattori differenti. Non si tratta tanto della copertura di rete, che è garantita in tutta Italia anche dagli operatori di tipo virtuale, ma al modo in cui funzionano oggi le offerte.

L’arrivo degli operatori virtuali ha infatti scombussolato un po’ le carte in tavola, in positivo per gli utenti: i prezzi si sono infatti abbassati, a fronte della diffusione di un numero sempre maggiore di offerte di tipo operator attack. Di cosa si tratta?

Nella pratica, di promozioni che prevedono costi davvero vantaggiosi, ma solo nel caso di passaggio (con il mantenimento del vecchio numero) dai clienti di determinati gestori. Trovare la tariffa mobile più conveniente dipende anche dal proprio operatore di partenza e dall’eventuale interesse nell’attivare un’offerta su un nuovo numero. Vediamo di seguito quali sono le promozioni da non perdere oggi.

Confronta le migliori offerte mobile del momento

Tariffe telefonia mobile più convenienti 2022: la classifica

Fare una classifica sulle migliori offerte per la telefonia mobile non è affatto semplice, sulla base di quanto esposto nel paragrafo precedente. Tuttavia, è possibile mettere in ordine le offerte in base al prezzo crescente.

Di seguito saranno presentate 10 tariffe per la telefonia mobile che è possibile sottoscrivere online pagando meno di 10 euro al mese (più l’eventuale contributo una tantum per l’acquisto della nuova SIM).

Le tariffe mobile più convenienti a gennaio 2022 sono:

Spusu 50, a 5,98 euro al mese; ho. mobile 5,99, a 5,99 euro al mese; Very 5,99 nuovi numeri, a 5,99 euro al mese; Smart 70 Top di Tiscali, a 6,99 euro al mese; Fastweb Mobile, a 7,95 euro al mese; offerta solo online di Vodafone a 7,99 euro al mese; Kena 7,99 Special; Iliad Giga 80 a 7,99 euro al mese; Iliad Giga 120, a 9,99 euro al mese; TIM Wonder Six, a 9,99 euro al mese.

Non abbiamo inserito nell’elenco offerte telefonia mobile WINDTRE in quanto la migliore offerta mobile dell’operatore consiste nell’attivazione della Super Fibra, con la quale si potranno avere Giga illimitati su 3 diverse SIM mobile.

Attiva una nuova offerta per la telefonia mobile

Offerte telefonia mobile: come funzionano?

Le offerte in elenco sono tutte promozioni di tipo all inclusive, ovvero con le quali si potrà disporre, ogni mese, di Giga, minuti e messaggi, in quantità variabile a seconda dell’offerta.

ho. Mobile offerte

ho. Mobile, operatore virtuale di Vodafone, ha riservato:

un’offerta al prezzo di 5,99 euro al mese con 50 Giga e minuti e messaggi illimitati ai clienti Fastweb, Iliad, PosteMobile, e altri MVNO;

un’offerta al prezzo di 6,99 euro al mese con 50 Giga e minuti e messaggi illimitati ai nuovi numeri. In questo caso, sarà anche previsto un contributo una tantum di 9 euro per l’attivazione della nuova SIM.

Very Mobile offerte

Very Mobile, operatore virtuale di WINDTRE, propone una promozione riservata ai nuovi numeri, al prezzo di 5,99 euro al mese con 100 Giga e minuti e messaggi illimitati.

Al prezzo di 9,99 euro al mese troviamo una promozione praticamente identica proposta da Kena, operatore virtuale di TIM, che offre anche un’offerta al prezzo di 7,99 euro al mese con 50 Giga e minuti e messaggi illimitati riservata ai nuovi numeri.

Per quanto riguarda Tiscali, è possibile scegliere tra Smart 70 Top, un’offerta al prezzo di 6,99 euro al mese con 70 Giga, 100 SMS e minuti illimitati, valida per i clienti Vodafone, WINDTRE, Iliad e altri MVNO;

TIM offerte mobile

TIM propone un’offerta di tipo operator attack, riservata ai clienti Iliad, PosteMobile e altri MVNO, chiamata TIM Wonder Six. Ha un costo di 9,99 euro al mese e comprende:

70 Giga al mese;

chiamate e messaggi senza limiti.

Offerte telefonia mobile Vodafone

Vodafone propone una tariffa mobile disponibile unicamente per le attivazioni online che, con 7,99 euro al mese, comprende:

70 Giga al mese;

chiamate e messaggi senza limiti.

La promozione si chiama Special 50 Digital Edition, ha un prezzo bloccato per un periodo di 24 mesi e permette di ricevere la nuova SIM direttamente a casa.