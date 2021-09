Come trovare l'offerta Internet più adatta per scuola e lavoro?

Settembre rappresenta ogni anno il rientro nelle aule scolastiche così come il ritorno dalla ferie di molti lavoratori, che potrebbero avere la fortuna di lavorare in smart working ancora per un po’. Quali sono le offerte Internet casa che potrebbero prendere in considerazione per le proprie esigenze?

Nonostante esistano ancora le SIM dati, si consiglia la sottoscrizione di un’offerta Internet casa di tipo all inclusive, con la quale si potrà accedere a una grande convenienza dal punto di vista economico, ma si potranno anche attivare dei servizi aggiuntivi, quali quelli legati all’intrattenimento, oltre che avere a propria disposizione le chiamate da numero fisso.

Quali sono le migliori offerte che si possono attivare a settembre 2021? Analizziamo le proposte di 5 gestori operanti da diverso tempo sul mercato nazionale, ovvero:

TIM;

Vodafone;

Sky;

Fastweb;

WINDTRE.

Super Fibra TIM

La proposta per navigare alla velocità della fibra ottica di tipo FTTH proposta da TIM (ovvero fino a 1 Giga in download e a 300 Mega in upload) è attualmente disponibile, in edizione limitata, al prezzo scontato di 19,90 euro al mese per 6 mesi, al termine dei quali avrà un costo di 24,90 euro al mese.

La promozione comprende:

la connessione a Internet illimitata (potrà essere attivata anche con la fibra FTTC);

l’assenza di vincoli;

le chiamate a consumi;

il contributo di attivazione incluso.

Pagando il costo di 5 euro in più al mese per 48 mesi si potrà anche richiedere il modem TIM HUB+, mentre aggiungendo 5 euro in più al mese si avrà diritto alle chiamate illimitate e gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

Vodafone Internet casa

L’offerta Internet casa di Vodafone, ovvero Internet Unlimited + chiamate, ha un costo in offerta pari a 24,90 euro al mese (invece di 29,90 euro al mese). Si caratterizza per:

la connessione illimitata fino a 2,5 Giga in download;

il modem con Wi-Fi Optimizer;

le chiamate da telefono fisso.

Si potrà anche scegliere la sottoscrizione di una promozione fisso + mobile, chiamata Family Plan, la quale ha un costo di 37,90 euro al mese e unisce ai vantaggi della connessione Internet casa una SIM mobile di tipo 5G con minuti, SMS e Giga senza limiti. Al costo di 44,90 euro al mese, sarà invece possibile attivare Family Plan Netflix Edition, che include anche un abbonamento standard a Netflix.

Sky Wifi

L’offerta Internet casa di Sky ha un costo scontato di 24,90 euro al mese per 18 mesi e comprende la connessione in fibra ottica alla massima velocità (ovvero fino a 1 Giga in download e a 300 Mega in upload) e le chiamate a consumo.

Le promozioni Sky potranno essere personalizzate con l’aggiunta di diversi pacchetti TV. Per esempio:

l’offerta Sky Wifi + Sky TV è disponibile al prezzo scontato di 39,80 euro al mese per 18 mesi, invece di 54,90 euro al mese;

l’offerta Intrattenimento Plus è disponibile al prezzo scontato di 44,80 euro al mese per i primi 18 mesi.

Fastweb Casa Light

La promozione più economica proposta da Fastweb si chiama Casa Light e può essere combinata con una tariffa di tipo mobile, ovvero Mobile Light. L’offerta in questione ha un costo di 24,95 euro al mese per il piano Internet casa + 4,95 euro al mese per la SIM mobile.

L’abbonamento mensile comprende:

la fibra ultraveloce, fino a 2,5 Giga in download;

le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

una SIM con 50 Giga e le chiamate illimitate;

il modem, l’attivazione e la spedizione della SIM inclusi;

3 mesi di Discovery+.

WINDTRE Internet casa

La Super Fibra dell’operatore WINDTRE è attualmente disponibile al prezzo scontato di 22,99 euro al mese per i già clienti WINDTRE. La promozione include:

la fibra ottica fino a 1 Giga in download;

il modem con Wi-Fi 6 incluso;

il contributo di attivazione;

12 mesi di Amazon Prime Video.

Potrà essere personalizzata con Medium, ovvero una SIM mobile disponibile al costo di 12,99 euro al mese, la quale comprende minuti e Giga senza limiti.

Dopo aver esaminato quali sono le migliori offerte Internet casa attualmente disponibili sul mercato italiano, si ricorda che è sempre bene effettuare la verifica della propria copertura di rete prima di attivare qualsiasi tipologia di offerta, in modo tale da conoscere in anticipo con quale velocità si potrà navigare.