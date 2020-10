Come trovare offerte e codici sconto su Amazon (prima, durante e dopo il Prime day)

Il Prime Day del 13 e 14 ottobre si avvicina per gli utenti Amazon, con sconti speciali e offerte riservate ai clienti abbonati al servizio. Oltre all’evento di 36 ore dedicate alle offerte speciali, Amazon propone durante tutto l’anno prodotti a prezzi ribassati, offerte lampo e anche codici sconto.

Per trovare offerte e codici sconto il luogo migliore dove cercare è Amazon stesso. Il colosso di Jeff Bezos propone nel suo sito di e-commerce diverse sezioni proprio dedicate alle offerte, come ad esempio le “offerte lampo”, con centinaia di prodotti che vengono scontati per poche ore e in quantità limitata. O ancora, offerte con scadenza fissa, con migliaia di articoli a prezzi convenienti fino a esaurimento scorte. Semplicemente navigando sul sito Amazon.it oppure nell’app per smartphone e tablet, potrai trovare delle occasioni da sfruttare prima, dopo e durante il Prime Day 2020.

Amazon, i tre eventi di sconti speciali nell’anno

Anche se Amazon propone offerte tutti i giorni, sono tre gli eventi pianificati dall’e-commerce durante l’anno per sconti speciali: il Prime Day, l’Amazon Black Friday e l’Amazon Cyber Monday.

Il Prime Day solitamente si tiene nel mese di luglio, ma a causa della pandemia da Covid-19 per il 2020 è stato rimandato al 13 e 14 ottobre. L’evento è riservato ai soli utenti del servizio Prime, con 36 di sconti esclusivi su una vastissima scelta di prodotti, dall’abbigliamento fino all’hi tech.

Il Black Friday di Amazon invece cade solitamente l’ultimo venerdì di novembre, con sconti che durano fino al Cyber Monday, cioè al lunedì successivo. Questi eventi nel 2020 si terranno dal 27 al 30 novembre. Anche nel lungo weekend del Black Friday, occasione di sconti celebrata da tutti i negozi online e fisici e non solo dall’e-commerce di Bezos, è possibile trovare prezzi stracciati e fare ottimi affari.

Amazon, dove trovare le offerte

Ogni giorno Amazon riserva sconti ai suoi clienti e per trovarli bisogna cliccare sul pulsante delle tre sbarre orizzontali in alto a sinistra, selezionare l’opzione Offerte e occasioni a prezzi bassi e poi la voce Offerte. Si aprirà una schermata in cui visualizzare le offerte del giorno, quelle lampo con prodotti scontati per poche ore e in quantità limitata e ancora le offerte in vetrina, che mettono in primo piano i prodotti più scontati. La pagina delle offerte prevede dei filtri per Categoria, tipo di offerta, Sconto e Prezzo, così da poter cercare e trovare più facilmente il prodotto desiderato.

Amazon, dove trovare i codici sconto

Alcuni venditori mettono a disposizione dei clienti dei codici sconto su Amazon. Si tratta di codici che servono a promuovere un brand o alcuni tipi di prodotti e che rimangono validi solo per un breve periodo di tempo. Nella piattaforma di Amazon non esiste una sezione in cui individuare e tenere traccia dei codici promozionali, per questo motivo l’utente dovrà fare attenzione a scovarli e a tenerne conto durate i suoi acquisti. Per essere sempre aggiornati sui codici sconto di Amazon, esistono dei canali Telegram dedicati proprio alle promozioni del colosso e che possono essere facilmente trovati sull’app di messaggistica.