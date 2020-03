Come usare l'adesivo "Io resto a casa" nelle Storie Instagram

21 Marzo 2020 - “Io Resto a Casa”. Oramai è una frase che sentiamo tantissime volte nei telegiornali e in TV. E ora anche Instagram si affianca ai mezzi di comunicazione classici lanciando un adesivo da inserire nelle proprie Storie Instagram dedicato al tema. Chi è entrato in questi ultimi giorni sul social network avrà notato un grande aumento di immagini pubblicate dagli utenti di tutto il mondo che raccontano come stanno vivendo questi giorni di quarantena.

Restare a casa è fondamentale per diminuire la diffusione del Covid-19 che soprattutto nel Nord Italia sta mettendo in ginocchio la popolazione e gli ospedali. Instagram ha pensato bene di sensibilizzare gli utenti sul tema lanciando il nuovo sticker “Resto a casa” che si può utilizzare nelle Instagram Stories. Tutte le immagini pubblicate con lo sticker vengono raccolte in una sorta di collana e messe in evidenza nella homepage dell’utente. Lo sticker è disponibile per tutti e utilizzarlo è molto semplice: ecco come fare.

Storie Instagram: come funziona lo sticker Io resto a casa

Gli sticker sono uno degli strumenti sviluppati da Instagram per personalizzare le Storie, la tipologia di contenuto più utilizzato dagli utenti negli ultimi anni. E tra gli adesivi è apparso anche “Io resto a casa”, l’iniziativa lanciata da Instagram per sensibilizzare gli utenti, soprattutto i più giovani, a rispettare le regole e a non uscire se non per necessità. Stiamo vivendo un periodo difficile e l’unico modo per rallentare la diffusione del virus è restare in casa.

Pubblicare le immagini su Instagram è un buon modo per affrontare questo periodo di quarantena e utilizzare uno sticker ad hoc crea una sorta di senso di appartenenza a una comunità. Usare lo sticker “Io resto a casa” nelle proprie Instagram Stories è davvero molto semplice: per prima cosa bisogna lanciare l’applicazione ed entrare nell’aerea dedicata alle Storie. A questo punto bisogna scattare una foto e nell’area dedicata alla personalizzazione toccare l’icona con la faccina. Si aprirà una lista con tutti gli adesivi disponibili e il primo è proprio “Io resto a casa”. Basta selezionarlo per vederlo comparire sulla propria immagine e l’utente ha la massima libertà su dove posizionarlo. Una volta completata la personalizzazione, si può pubblicare la foto come se fosse una normale Storia Instagram. I propri amici, però, non la vedranno nel classico modo, ma l’immagine verrà inserita nella raccolta “iorestoacasa”, presente in evidenza nella homepage.

Anche sul vostro profilo vedrete un cerchio con scritto “iorestoacasa”. Si tratta di tutte le Instagram Storie pubblicate dalle persone che seguite e che hanno utilizzato l’adesivo.