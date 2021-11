Come valutare un'offerta Internet Casa in fibra ottica?

Attivare una nuova offerta Internet casa dovrebbe prevedere la valutazione di alcuni elementi, attraverso i quali si potrà avere la certezza di aver trovato la promozione che si adatta meglio ai propri bisogni.

Vediamo di seguito i parametri da tenere in considerazione, in modo tale da non scegliere una data promozione soltanto perché risulta la più conveniente del momento.

Consigli per scegliere un’offerta Internet casa in fibra ottica

Nel caso in cui si avesse intenzione di attivare un’offerta Internet casa in fibra ottica, ci sono alcune informazioni che è bene conoscere in anticipo. La prima è, molto probabilmente, la più importante.

Si tratta del fatto che l’Italia non è, allo stato attuale, ancora del tutto coperta dalla fibra ottica di tipo FTTH (che in alcuni casi può raggiungere i 2,5 Giga in download, mentre in altri 1 Giga).

Per questo motivo non sempre sarà possibile attivare questo tipo di offerta e ci si dovrà "accontentare" delle promozioni con cui navigare a una velocità inferiore, come per esempio quelle in fibra FTTC, ADSL o di tipo FWA. Basterà effettuare una verifica della propria copertura di rete per sapere, prima di sottoscrivere un’offerta, da quale tecnologia di rete si è raggiunti.

Scopri come verificare la tua copertura di rete

Altri fattori importanti nella scelta di una promozione Internet casa in fibra ottica sono i seguenti:

la maggior parte delle promozioni disponibili oggi in commercio sono di tipo all inclusive , ma non in tutti i casi le chiamate da fisso sono gratuite: molto spesso si dovrà pagare un costo extra per avere diritto a questo benefit, o molto più semplicemente scegliendo di sottoscrivere l’offerta direttamente online;

le offerte potranno essere personalizzate con l’aggiunta di altri servizi: in genere si tratta di SIM mobile con Giga illimitati o di abbonamenti legati al mondo delle streaming TV.

I prezzi medi delle offerte Internet casa in fibra ottica sono inferiori ai 30 euro al mese: si consiglia di cambiare soprattutto se si ha all’attivo una promozione che risale a molti anni fa, con la quale si starà sicuramente pagando un prezzo molto più alto e navigando con velocità che non sono conformi agli standard attuali (magari anche perché si sta pure utilizzando un vecchio modem).

Scopri le migliori offerte Internet casa in fibra ottica

Confronto tra le migliori offerte in fibra ottica

Un ulteriore fattore che rende più efficace la ricerca e l’attivazione di una nuova offerta Internet casa in fibra ottica consiste nella comparazione online tra le promozioni disponibili, tramite l’utilizzo di un comparatore.

Per esempio, quello presente su SOStariffe.it permette di:

confrontare tra loro le migliori tariffe Internet che si potranno attivare presso il proprio indirizzo;

scegliere l’offerta più adatta ai propri bisogni, senza alcuna commissione;

risparmiare sul costo totale.

Tra le migliori tariffe del momento, troviamo Internet Unlimited dell’operatore Vodafone, disponibile a un costo scontato di 24,90 euro al mese, con la quale si avrà diritto alla connessione a Internet di tipo illimitato, fino alla velocità massima di 2,5 Giga in download, alle chiamate da numero fisso e al modem con Wi-Fi Optimizer, che permette di ottimizzare la connessione in tutta la propria abitazione.

Scopri l’offerta Internet Unlimited di Vodafone

Fastweb propone diverse offerte, che partono da un prezzo di partenza di 24,95 euro al mese (i quali si abbassano fino a 18,95 euro al mese per i già clienti Eni Gas e Luce) e con cui si avrà diritto:

a Internet illimitato fino a 2,5 Giga in download;

alle chiamate da numero fisso;

al modem FASTGate in omaggio;

al WOW Space incluso.

Si potrà inoltre personalizzare la promozione con l’aggiunta di una SIM mobile.

Clicca qui sotto per saperne di più sulla proposta Internet casa di Fastweb

Tra le offerte più economiche del momento, troviamo anche la Super Fibra di WINDTRE per già clienti mobile, disponibile al prezzo di 22,99 euro al mese, e con la quale si avrà diritto a Internet illimitato, il modem, le chiamate da fisso, Giga gratis su 3 SIM WINDTRE presenti in famiglia e 12 mesi di Amazon Prime Video. Per tutti i nuovi clienti, questa offerta avrà invece un costo totale pari a 25,99 euro al mese.

Altre proposte che si possono prendere in considerazione, in relazione alla qualità dei servizi offerti e dei costi del canone mensile, ci sono: