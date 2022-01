Come valutare un’offerta mobile con smartphone a rate?

Come funziona l’attivazione di un’offerta mobile con smartphone a rate? Oggi è noto che ci sono diversi operatori di telefonia mobile che propongono tariffe con smartphone incluso, ovvero con le quali è possibile comprare uno smartphone a rate.

Solitamente tali offerte prevedono il pagamento con carta di credito, oppure la domiciliazione diretta sul proprio conto corrente: di conseguenza, in assenza di questa tipologia di carta o di un conto non sarà possibile sottoscrivere l’offerta in questione.

Solitamente questa modalità di pagamento rappresenta una sorta di garanzia per la compagnia telefonica che permette ai propri clienti di poter acquistare uno smartphone (spesso di ultima generazione) a un prezzo più basso rispetto a quello di mercato.

Quali sono gli operatori che offrono tariffa con smartphone incluso?

Tra gli operatori di telefonia mobile che sono presenti sul territorio nazionale, quelli che propongono offerte con smartphone incluso in questo momento sono:

TIM;

Vodafone;

WINDTRE;

Iliad.

Vediamo di seguito quali sono i principali vantaggi proposti da tali operatori e quali offerte mettono a disposizione.

Offerte mobile con smartphone a rate TIM

Sul sito di TIM è disponibile una sezione nella quale sono disponibili tutti gli smartphone che è possibile comprare:

in un’unica soluzione: sono 40 al momento della pubblicazione di questa guida;

a rate: attualmente sono disponibili ben 18 modelli.

Tra gli smartphone acquistabili a rate in promozione, ci sono per esempio:

Apple iPhone 13, disponibile in 30 rate da 31 euro nella versione da 126 GB e sottoscrivibile soltanto nel caso in cui si abbia TIM a casa da almeno 12 mesi e la domiciliazione attiva;

Apple iPhone 13 mini, disponibile in 30 rate da 32 euro sempre nel caso in cui si abbia TIM a casa, nella versione da 256 GB;

Samsung Galaxy A12 New, disponibile in 30 rate da 30 euro, sempre nel rispetto delle condizioni sopra indicate, nella versione da 128 GB.

Vodafone smartphone a rate

Vodafone permette di acquistare diversi modelli a scelta tra iPhone, Samsung Galaxy, LG, Huawei, Xiaomi, OPPO e molti altri, che potranno essere pagati a rate.

Per esempio, scegliendo il modello di iPhone 13 da 128 GB sarà possibile comprare il dispositivo al costo di 28,99 euro al mese per un totale di 24 rate + un anticipo da 69,99 euro.

Sarà possibile abbinare una delle seguenti offerte:

RED Max, promozione di tipo 5G, che comprende 100 Giga, minuti e SMS illimitati in Italia e minuti verso Ue illimitati; Infinito, che comprende Giga, minuti e SMS illimitati, minuti illimitati in zona Ue, 1.000 minuti in extra Ue, 1 Giga di roaming extra Ue e 200 minuti; Infinito Black Edition, che comprende Giga, minuti e SMS illimitati, minuti illimitati in zona Ue, 1.000 minuti in extra Ue, 5 Giga di roaming extra Ue e 500 minuti.

Smartphone a rate WINDTRE

Anche nel caso delle offerte proposte da WINDTRE si potranno acquistare diversi modelli di smartphone con rate:

inferiori a 1 euro al mese;

comprese tra 2 e 39 euro;

superiori a 40 euro al mese.

Tra i modelli disponibile con le promozioni WINDTRE, ci sono per esempio:

iPhone 13 Pro Max, disponibile a partire da 29,99 euro al mese;

iPhone 13 Pro, con rate a partire da 29,99 euro al mese;

iPhone 13, con rate da 19,99 euro al mese.

Le rate da sostenere possono variare in relazione alla tipologia di offerta che si associa allo smartphone. Per esempio, nell’ultimo caso:

la rata mensile sarà pari a 19,99 euro al mese, attivando l’offerta Giga illimitati con 5G Priority Pass, al costo di 29,99 euro al mese; la rata mensile sarà pari a 26,99 euro al mese, attivando l’offerta 100 Giga con 5G Priority Pass, al costo di 14,99 euro al mese; la rata mensile sarà pari a 27,99 euro al mese, attivando l’offerta 50 Giga con 5G Priority Pass, al costo di 12,99 euro al mese

Offerte mobile con smartphone a rate Iliad

Iliad permetta di pagare a rate soltanto dei modelli di iPhone, tra i quali rientrano, per esempio: