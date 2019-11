Come vedere Atalanta - Juve in TV e streaming su Sky e DAZN

23 Novembre 2019 - Dopo la pausa delle Nazionali, ricomincia la Serie A 2019 – 2020. E si inizia subito con un big match: Atalanta – Juventus. L’inizio della partita è fissato alle ore 15:00 e si gioca al Gewiss Stadium di Bergamo. La partita viene trasmessa in TV su SkySport Serie A e in streaming su SkyGo.

Una partita che si preannuncia molto divertente. Si sfidano due delle squadre più forti e dinamiche del campionato italiano, anche se ci saranno alcune assenza importanti. La Juventus è senza Cristiano Ronaldo (problemi al ginocchio) e Alex Sandro (problema muscolare con la Nazionale brasiliana), mentre l’Atalanta di Gasperini deve fare a meno di Zapata, Ilicic (squalificato) e Malinovs’kyj (squalificato). Per Sarri la scelta in attacco è obbligata: Dybala – Higuain con Douglas Costa pronto a entrare dalla panchina. Dietro le due punte spazio ancora per Bernardeschi. Per L’Atalanta scelte obbligate in attacco: Gomez – Muriel, anche se il colombiano è rimasto fermo precauzionalmente con la Nazionale brasiliana per un problemino muscolare.

A che ora gioca Atalanta – Juve

L’inizio della partita è fissato per le ore 15:00. Si gioca al Gewiss Stadium di Bergamo.

Le probabili formazioni di Atalanta – Juve

Atalanta (3-4-2-1) : Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Muriel.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Dybala.

Dove vedere in TV Atalanta – Juve

Atalanta – Juventus è un’esclusiva di SkySport. Per poter vedere la partita in TV bisogna sintonizzarsi sul canale SkySport Serie A, numero 202 dell’emittente satellitare. I tifosi possono guardare la Atalanta – Juventus in TV anche sui canali del digitale terrestre di Sky e su Now TV. Il match non è disponibile per i clienti DAZN.

Come guardare in streaming Atalanta – Juve

Atalanta – Juventus è disponibile anche in streaming su SkyGo, la piattaforma on demand di Sky. Per accedere a SkyGo è necessario essere abbonati a Sky, avere un account registrato e utilizzare uno dei dispositivi supportati.

Per vedere in streaming Atalanta – Juve bisogna lanciare SkyGo, inserire le proprie credenziali e premere su Canali TV. Si aprirà una pagina con tutti i canali disponibili e selezionando SkySport Serie A e premere sull’icona Play partirà lo streaming della partita.

Se non siete abbonati a Sky, potete seguire la diretta testuale di Atalanta – Juve su Virgilio Sport.