Come vedere Atletico Madrid - Juve in TV e diretta streaming

18 Settembre 2019 - Riparte la corsa alla Champions League della Juventus. I bianconeri affrontano oggi l’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano. Una partita che si annuncia difficile e con mille insidie. Atletico Madrid – Juventus può essere vista in esclusiva su SkySport Uno. Disponibile anche lo streaming su SkyGo, piattaforma on demand. .

Dopo aver debuttato in campionato contro la Fiorentina, Maurizio Sarri fa il suo debutto anche nella Champions League 2019 – 2020. La Juventus deve fare i conti già con i primi infortuni stagionali: Douglas Costa starà fuori almeno un mese, Pjanic non è nelle migliori condizioni fisiche e Danilo contro la Fiorentina è uscito al sessantesimo per crampi. Il brasiliano sarà costretto a giocare data l’assenza di De Sciglio, mentre il bosniaco potrebbe partire dalla panchina. Come mezzali fiducia ancora a Khedira e Matuidi, al momento quelli che garantiscono le prestazioni migliori. In attacco ballottaggio Bernardeschi – Cuadrado per la fascia destra. Simeone, invece, dovrà fare a meno di Morata in attacco: spazio a Diego Costa e al gioiellino Joao Felix.

Atletico Madrid – Juventus: orario

La partita si gioca alle ore 21:00 allo stadio Wanda Metropolitano.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid – Juventus

Atlético Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Savić, Giménez, Lodi; Koke, Ñíguez, Llorente, Lemar; Félix, Costa

Juventus (4-3-3): Szczęsny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Higuaín, Ronaldo

Girone Champions League 2019 – 2020 Juventus

Juventus

Atletico Madrid

Bayer Leverkusen

Lokomotiv Mosca

Come vedere Atletico Madrid – Juventus in TV

Atletico Madrid – Juventus è un’esclusiva Sky, che ha acquistato i diritti TV della Champions League per il triennio 2018 – 2021. Il match verrà trasmesso sul canale SkySport Uno (201). Il match è disponibile anche su Now TV, servizio OTT di Sky. Per vedere Atletico – Madrid in TV su Now TV bisogna avere uno smart TV oppure collegare alla presa HDMI il box smart fornito dal servizio.

Come guardare Atletico Madrid – Juventus in streaming

Non potete essere a casa e vedere il match sul televisore? Nessun problema. Atletico Madrid – Juventus è disponibile in streaming su SkyGo, la piattaforma on demand dell’emittente satellitare. Per utilizzare SkyGo bisogna essere abbonati e avere un dispositivo supportato dal servizio.

Per vedere in streaming Atletico Madrid – Juventus bisogna lanciare SkyGo, accedere alla sezione Canali TV e selezionare SkySport Uno. Premendo sul tasto Play partirà la diretta streaming della partita.

Chi non è abbonato a Sky può seguire la diretta testuale di Atletico Madrid – Juventus su Virgilio Sport.