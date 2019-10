Come vedere Barcellona - Inter in TV e in streaming in chiaro o Sky

2 Ottobre 2019 - Uno dei big match della seconda giornata di Champions League 2019 – 2020 è Barcellona – Inter. I neroazzurri sfidano una delle squadre favorite per la vittoria finale, che arriva, però, da un inizio complicato di stagione: nella Liga deve recuperare un paio di punti dal Real Madrid, mentre in Champions ha debuttato con un pareggio contro il Borussia Dortmund.

L’Inter, invece, è prima in campionato a punteggio pieno: 6 vittorie in 6 gare. La prima partita in Champions, però, ha mostrato alcuni problemi e contro lo Slavia Praga non è riuscita ad andare oltre l’1-1 (in rimonta). Una sconfitta contro il Barcellona renderebbe molto più complicato il passaggio del turno. Per questo motivo Antonio Conte arriva al Camp Nou con la miglior formazione possibile, al netto delle assenze (Lukaku non è stato convocato per un affaticamento muscolare): in difesa Godin-de Vrji- Skriniar, a centrocampo il trio Barella-Brozovic-Sensi, mentre in attacco spazio al duo Lautaro Martinez – Sanchez. Il Barcellona, invece, dovrà ancora fare a meno di Messi, infortunato dall’inizio dell’anno. Ci saranno, invece, Griezmann e Suarez.

Barcellona – Inter è un’esclusiva Sky. Il match verrà trasmesso in TV su SkySport Uno e in streaming su SkyGo. La partita può essere vista anche su NowTV, il servizio OTT dell’emittente satellitare.

Barcellona – Inter: orario

L’inizio della partita è fissato alle ore 21:00. Si gioca al Camp Nou di Barcellona

Le probabili formazioni di Barcellona – Inter

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Jordi Alba, Piqué, Lenglet, Semedo; de Jong, Busquets, Rakitic; Perez, Suarez, Griezmann.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Sensi, Brozovic, Asamoah; Lautaro, Sanchez.

Come vedere in TV Barcellona – Inter

Una delle partite più attese dell’anno da parte dei tifosi neroazzurri. Barcellona – Inter può essere seguita in TV su SkySport Uno (canale 201). Sky, infatti, ha acquistato i diritti televisivi per trasmettere in diretta tutti i match della Champions League 2019 – 2020.

Il match verrà trasmesso in TV anche su NowTV, piattaforma on demand di Sky. Per vedere il match in TV utilizzando NowTV bisogna essere abbonati al servizio e avere uno smart TV oppure un box TV Android.

Come guardare Barcellona – Inter in streaming

Barcellona – Inter è disponibile anche in streaming su SkyGo, la piattaforma on demand dell’emittente satellitare. Per accedere a SkyGo bisogna essere abbonati a Sky ed essere registrati sul sito internet.

Per vedere in streaming Barcellona – Inter bisogna lanciare SkyGo, inserire le proprie credenziali e premere su Canali TV. Selezionando SkySport Uno e cliccando sul tasto “Play” partirà la diretta streaming del match.

Anche gli abbonati a NowTV potranno seguire Barcellona – Inter in streaming: bisogna scaricare l’applicazione disponibile per smartphone e tablet dal Google Play Store e App Store.

Se non avete un abbonamento a Sky o a NowTV, potete seguire la diretta testuale di Barcellona – Inter su Virgilio Sport.