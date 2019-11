Come vedere Berrettini - Djokovic in TV e streaming

10 Novembre 2019 - Berrettini – Djokovic è il match di apertura delle ATP Finals 2019, il torneo di fine anno che vede in campo i migliori otto tennisti della stagione. A distanza di 41 anni dall’ultima volta, anche un tennista italiano parteciperà al Masters: Matteo Berrettini è riuscito a strappare il pass per Londra grazie all’ottimo finale di stagione: semifinali agli US Open, semifinale al Masters 1000 di Shanghai e semifinale al torneo ATP 500 di Vienna.

Il tennista romano è finito nel girone con Djokovic, Thiem e Roger Federer. Sicuramente un sorteggio non fortunato, ma l’importante è essersi qualificati per il torneo londinese. Contro Djokovic sarà una partita molto complicata, quasi impossibile sulla carta, ma se Berrettini riuscirà a esprimere al meglio il suo gioco può riuscire a mettere in difficoltà il fenomeno serbo. Per l’italiano sarà la prima sfida contro Djokovic. Il match servirà anche a Berrettini per capire a che livello è arrivato e quanto ancora deve migliorare per entrare stabilmente nella top 5 mondiale.

Le ATP Finals 2019 sono un’esclusiva di Sky e la partita Berrettini – Djokovic verrà trasmessa sui canali SkySport Uno e SkySport Arena. Disponibile lo streaming su SkyGo.

ATP Finals 2019, a che ora gioca Berrettini – Djokovic

Il match tra Berrettini e Djokovic ha inizio alle ore 15:00 del 10 novembre.

Dove vedere Berrettini – Djokovic in TV

Sarà Sky a trasmettere in diretta e in esclusiva le ATP Fianls 2019. Gli appassionati possono vedere l’incontro Berrettini – Djokovic in TV su SkySport Uno (201) e su SkySport Arena (204)

Come guardare Berrettini – Djokovic in streaming

Gli abbonati a Sky hanno anche la possibilità di seguire Berrettini – Djokovic in streaming su SkyGo, la piattaforma on demand dell’emittente satellitare. Per accedere a SkyGo bisogna essere iscritti sulla piattaforma e utilizzare uno dei dispositivi supportati.

Per vedere Berrettini – Djokovic in streaming bisogna lanciare SkyGo, inserire le proprie credenziali e premere su Canali TV. Selezionando SkySport Uno o SkySport Arena e cliccando sul tasto “Play” partirà lo streaming dell’incontro.