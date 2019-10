Come vedere Berrettini - Rublev in TV e in streaming

25 Ottobre 2019 - Berrettini – Rublev è il quarto di finale che apre la giornata di oggi dell’ATP 500 di Vienna. Il tennista italiano sta concludendo alla grande questo finale di stagione, dopo aver raggiunto la semifinale agli US Open, al Master 1000 di Shanghai ed essere ottavo nella classifica per partecipare alle ATP Finals di Londra.

Una vittoria contro Rublev rafforzerebbe la posizione dell’italiano che si andrebbe a giocare l’accesso alla finale dell’ATP di Vienna contro uno tra Thiem (già battuto) e Carreno Busta. Berrettini e Rublev sono due tra i tennisti più interessanti della nuova generazione. Il tennista romano ha scalato la classifica ATP in questo 2019, passando dalla posizione 50 fino alla numero 9 (dalla prossima settimana), mentre Rublev ha raggiunto il suo career high con la ventiduesima posizione. Berrettini ha 23 anni e Rublev 22: il futuro è dalla loro parte. Per il tennista italiano non sarà un match semplice, il russo è molto forte sulle superfici veloci e ha una battuta non semplice da gestire. Bisognerà scendere in campo molto concentrati e con la convinzione di poter strappare subito il servizio e mettere sotto pressione il giovane tennista russo.

L’ATP di Vienna è un’esclusiva Sky e il match tra Berrettini – Rublev può essere visto in TV sul canale SkySport Arena e in streaming su SkyGo.

A che ora giocano Berrettini – Rublev

L’inizio del quarto di finale tra Berrettini – Rublev è fissato alle ore 14:00. È il primo match della giornata, quindi non ci saranno ritardi.

Dove vedere in TV Berrettini – Rublev

Gli appassionati di tennis devono essere abbonati a Sky per vedere il quarto di finale dell’ATP di Vienna tra Berrettini – Rublev. L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su SkySport Arena, canale 204 dell’emittente satellitare.

Come guardare in streaming Berrettini – Rublev

Il match tra Berrettini e Rublev sarà disponibile anche in streaming su SkyGo, la piattaforma on demand di Sky. Per accedere a SkyGo bisogna essere abbonati e iscritti alla piattaforma.

Per vedere in streaming Berrettini – Rublev bisogna lanciare SkyGo, inserire le proprie credenziali e premere su Canali TV. Selezionando SkySport Arena e premendo sul tasto Play partirà lo streaming dell’incontro.

La partita può essere guardata online anche utilizzando l’applicazione di Now TV.