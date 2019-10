Come vedere Berrettini - Thiem in TV e diretta streaming

11 Ottobre 2019 - Berrettini – Thiem è l’ultimo quarto di finale del Masters 1000 di Shanghai. Il tennista romano è in piena lotta per partecipare alle ATP Finals 2019 di Londra e deve andare il più avanti possibile per riuscire a strappare l’ultimo posto disponibile (al momento occupato da Zverev che ha solo 10 punti di vantaggio su Berrettini).

La partita contro Thiem si preannuncia complicata e molto difficile da gestire. Thiem è numero cinque della classifica ATP e oramai sono almeno un paio di anni che si trova stabilmente nella top 10 (quest’anno ha raggiunto anche la finale al Roland Garros). Berrettini, invece, sta vivendo un 2019 favoloso: partito a gennaio fuori dalla top 50 ha scalato le posizioni fino a raggiungere la top 13 della classifica ATP. E l’obiettivo entro la fine dell’anno è raggiungere la top 10. Il tennista romano ha dimostrato di trovarsi particolarmente bene sulle superfici veloci, come dimostra la semifinale raggiunta agli US Open. Contro Thiem ha tutte le carte in regola per vincere e arrivare alle semifinali del Masters 1000 di Shanghai.

Berrettini – Thiem può essere vista in TV su SkySport Arena, canale 204 di Sky e in streaming su SkyGo: ecco come fare.

Masters 1000 Shanghai, a che ora inizia Berretini – Thiem

L’inizio del match è fissato per le ore 14:00, ma dipenderà molto dalla lunghezza dei match precedenti.

Come vedere in TV Berrettini – Thiem

Come tutte le partite più importanti del Masters 1000 di Shanghai, anche Berrettini – Thiem verrà trasmessa in esclusiva da Sky. Il match può essere visto in TV su SkySport Arena, canale 204 dell’emittente satellitare.

Come guardare in streaming Berrettini – Thiem Masters 1000 di Shanghai

Gli appassionati di tennis possono vedere Berrettini – Thiem in streaming su SkyGo, la piattaforma on demand di Sky. Per accedere a SkyGo bisogna essere abbonati a Sky, essere registrati sul sito e utilizzare un dispositivo supportato (smartphone, tablet e computer).

Per vedere in streaming Berrettini – Thiem bisogna lanciare SkyGo, inserire le proprie credenziali e premere su Canali TV. Si accederà alla lista dei canali disponibili sulla piattaforma e selezionando SkySport Arena partirà lo streaming del match del tennista romano.

Berrettini – Thiem è disponibile in streaming anche per gli abbonati a Now TV: basta lanciare l’applicazione sul proprio smartphone o tablet per vedere il quarto di finale dell’ATP di Shanghai 2019.