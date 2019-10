Come vedere Berrettini - Thiem in TV e in diretta streaming

26 Ottobre 2019 - Berrettini è diventato il quarto tennista italiano a raggiungere nell’era Open la top ten mondiale. Con la vittoria nei quarti di finale dell’ATP di Vienna contro Rublev, il tennista romano ha raggiunto la posizione numero nove. E nelle prossime settimane potrà continuare a salire. Oggi affronta l’austriaco Thiem nella semifinale del torneo di Vienna (il torneo di casa per il tennista austriaco). Una partita molto importante per Berrettini, soprattutto in ottica ATP Finals di Londra 2019.

Al momento Berrettini occupa la posizione numero 8 della classifica per le ATP Finals 2019, l’ultima utile per qualificarsi. Grazie alla sconfitta di Bautista Agut nei quarti dell’ATP di Basilea, il giovane italiano ha aumentato il proprio vantaggio sul nono posto e ora l’obiettivo sembra essere sempre più vicino. Per renderlo concreto, però, bisogna vincere contro Thiem e approdare alla finale dell’ATP di Vienna. Quest’anno i due tennisti si sono già incontrati. È accaduto meno di un mese fa nei quarti di finali del Masters 1000 dell’ATP di Shanghai. E in quell’occasione vinse il nostro Matteo Berrettini, che dovrà ripetere la stessa straordinaria partita.

L’ATP di Vienna 2019 è trasmesso in diretta da Sky. L’incontro tra Berrettini e Thiem può essere seguito in TV su SkySport Arena e in streaming su SkyGo.

A che ora gioca Berrettini – Thiem

L’inizio dell’incontro è fissato per le ore 14:00. Non ci saranno ritardi, essendo la prima semifinale dell’ATP di Vienna.

Dove vedere in TV Berrettini – Thiem

L’ATP di Vienna è un’esclusiva di Sky. Per guardare in TV la semifinale tra Thiem e Berrettini bisogna sintonizzarsi sul canale Sky Sport Arena (204). L’incontro è disponibile in TV anche per gli abbonati a Now TV.

Come guardare in streaming Berrettini – Thiem

Gli appassionati di tennis potranno guardare Berrettini – Thiem anche in streaming su SkyGo, la piattaforma on demand di Sky. Per utilizzare SkyGo è necessario essere abbonati a Sky e avere un account registrato sul sito.

Per vedere Berrettini – Thiem, semifinale dell’ATP di Vienna 2019, in streaming bisogna lanciare SkyGo, inserire nome utente e password e premere su Canali TV. Si aprirà una scheda con tutti i canali disponibili e selezionando SkySport Arena partirà lo streaming dell’incontro.