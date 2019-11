Come vedere Berrettini - Thiem in TV e streaming

14 Novembre 2019 - Alla ricerca della prima vittoria alle ATP Finals. Le prime due partite disputate nel Masters di fine stagione non sono state positive per Matteo Berrettini. Dopo lo schiaffo iniziale contro Djokovic, il tennista italiano ha subito un’altra sconfitta contro Roger Federer. Nell’ultimo match, però, Berrettini ha mostrato dei passi in avanti, con meno errori e una maggior convinzione dei propri mezzi.

Oggi alle 15:00 affronta Thiem, per l’ultimo match delle ATP Finals 2019. Berrettini è matematicamente fuori dai giochi, ma deve disputare un buon incontro per avere la carica giusta per iniziare la stagione 2020 al meglio. Il prossimo anno l’obiettivo è la top 5 mondiale e disputare un ottimo Australian Open, il primo torneo del Gran Slam. Berrettini e Thiem si sono già scontrati due volte in questa stagione, entrambe sul cemento. La prima volta al Masters 1000 di Shanghai (vittoria Berrettini), la seconda a Vienna (vittoria in rimonta di Thiem).

Le ATP Finals 2019 di Londra sono un’esclusiva Sky e il match Berrettini – Thiem può essere visto in TV su SkySport Uno e SkySport Arena. Disponibile lo streaming su SkyGo.

A che ora inizia Berrettini – Thiem

L’inizio di Berrettini – Thiem è fissato per le ore 15:00.

Dove vedere Berrettini – Thiem in TV

Il terzo match alle ATP Finals 2019 del giovane tennista italiano verrà trasmesso in diretta e in esclusiva sui canali SkySport Uno e SkySport Arena.

Come guardare Berrettini – Thiem in streaming

Per gli appassionati di tennis è disponibile anche lo streaming su SkyGo. Per accedere al servizio di streaming online è necessario essere abbonati a Sky ed essere registrati.

Per vedere in streaming Berrettini – Thiem bisogna lanciare SkyGo, inserire le proprie credenziali e premere su Canali Tv. A questo punto si aprirà una scheda con diversi canali e selezionando SkySport Uno o Sky Sport Arena partirà lo streaming di Berrettini – Thiem.