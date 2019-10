Come vedere Berrettini - Zverev in TV e streaming

12 Ottobre 2019 - Prima semifinale raggiunta in un Masters 1000 e da lunedì sarà numero 11 nella classifica ATP, davanti a Fognini. Il 2019 di Matteo Berrettini è da incorniciare: il tennista romano ha dimostrato di poter giocare alla pari con i più forti al mondo e di essere competitivo su qualsiasi superficie. Oggi giocherà la semifinale del Masters 1000 di Shanghai contro Zverev, altro tennista della nuova generazione, e avrà ottime possibilità di approdare in finale.

Berrettini – Zverev non mette in palio solo l’accesso alla finale del torneo ATP di Shanghai, ma anche un posto alle ATP Finals di Londra. I due tennisti, infatti, occupano preventivamente l’ottavo (Zverev) e il nono posto (Berrettini) della classifica annuale e a separarli ci sono solamente pochissimi punti. Il vincitore dello scontro si assicurerà quasi matematicamente un posto a Londra. E per l’Italia sarebbe la prima volta. Berrettini ha dimostrato in questa settimana di essere molto in forma: nei quarti ha giocato alla pari contro Thiem, riuscendo ad alzare il livello del gioco nei momenti decisivi. Lo stesso dovrà fare contro Zverev.

A che ora si gioca Berrettini – Zverev

L’inizio del match Berrettini – Zverev è fissato alle ore 14:00.

Sky ha acquistato i diritti per trasmettere il Masters 1000 di Shanghai 2019. La semifinale Berrettini – Zverev andrà in onda su SkySport Arena dalle ore 14:00.

Per gli appassionati di tennis c’è la possibilità di guardare Berrettini – Zverev semifinale Masters 1000 di Shanghai 2019 in streaming su SkyGo, servizio on demand dell’emittente satellitare. Per utilizzare SkyGo bisogna essere abbonati a Sky e utilizzare un dispositivo supportato.

Per vedere Berrettini – Zverev in streaming bisogna lanciare SkyGo, inserire le proprie credenziali e premere su Canli Tv. Si aprirà una lista con tutti i canali disponibili e selezionando SkySport Arena partirà lo streaming di Berrettini – Zverev semifinale Masters 1000 Shanghai 2019.