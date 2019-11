Come vedere Bologna - Inter in TV e streaming su Sky o DAZN

2 Novembre 2019 - Altra partita in trasferta con l’Inter di Antonio Conte. Alle ore 18:00 scendono in campo allo stadio Renato Dall’Ara Bologna – Inter, in uno dei match più interessanti dell’undicesima giornata di Serie A 2019 – 2020. La partita è un’esclusiva Sky e la partita verrà trasmessa in TV sul canale SkySport Serie A e in streaming su SkyGo.

Una partita non semplice per l’Inter. La classifica non rende merito al Bologna, una delle squadre che gioca con maggior intensità in questo campionato. I rossoblu sono reduci dalla sconfitta a Cagliari e vogliono riscattare la brutta prestazione, soprattutto difensiva. L’Inter, invece, è obbligata a vincere per restare attaccata alla Juventus e mettere pressione agli uomini di Sarri che giocheranno alle 20:30 il derby contro il Torino. Conte in queste ultime settimane è molto polemico per una rosa corta e per giocare troppe partite ravvicinate e contro il Bologna sarà ancora fiducia agli stessi uomini che finora hanno portato la squadra in seconda posizione. Il Bologna si schiera con la squadra titolare, con l’attacco guidato dall’ex Palacio.

A che ora gioca Bologna – Inter

Bologna – Inter si gioca alle ore 18:00. Il match si disputa allo stadio Renato Dall’Ara.

Le probabili formazioni di Bologna – Inter

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Dzemaili, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Asamoah; Lautaro, Lukaku. All. Conte

Dove vedere in TV Bologna – Inter

L’anticipo del sabato alle 18:00 è una delle partite che Sky trasmette in esclusiva. Bologna – Inter verrà trasmessa in TV sul canale SkySport Serie A, 202 della numerazione di Sky. La partita è disponibile in TV anche per gli abbonati a Now TV. Non è possibile vedere Bologna – Inter in TV su DAZN.

Come guardare in streaming Bologna – Inter

Se siete in giro non vi dovete preoccupare, potete seguire Bologna – Inter in streaming su SkyGo, la piattaforma on demand di Sky. Per accedere a SkyGo bisogna essere abbonati a Sky e avere un account registrato sul sito.

Per vedere Bologna – Inter in streaming bisogna lanciare SkyGo, inserire le proprie credenziali e premere su Canali Tv. Si aprirà una scheda e bisognerà seleziona SkySport Serie A e poi sul pulsante “Play”. Nel giro di qualche secondo partirà lo streaming di Bologna – Inter. La partita può essere vista anche sull’app di NowTV.