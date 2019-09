Come vedere Brescia - Juventus in TV e streaming DAZN e Sky

24 Settembre 2019 - Brescia – Juventus è il primo match della quinta giornata di Serie A 2019 – 2020, turno infrasettimanale che si gioca tra il 24 e il 26 settembre. La partita è un’esclusiva DAZN, ma può essere vista anche su Sky sul nuovo canale DAZN1 che trasmette il meglio della programmazione della piattaforma online. Brescia – Juventus è disponibile anche in streaming su DAZN.

Una partita piuttosto complicata per la Juventus, che arriva da una vittoria poco convincente in casa contro il Verona. Il Brescia ha dimostrato in queste prime giornate di campionato di essere una squadra ben allenata, che esprime un calcio piacevole e che ha tutta l’intenzione di restare in Serie A. Maurizio Sarri deve fare a meno anche di Cristiano Ronaldo: il fenomeno portoghese ha subito un piccolo affaticamento muscolare e non è stato convocato per la partita di oggi. La probabile formazione della Juventus vede il ritorno in difesa di Bonucci, centrocampo a tre con Khedira, Pjanic e Matuidi, in attacco il trio Cuadrado-Higuain-Dybala. Nel Brescia, invece, potrebbe esserci il debutto di Balotelli in attacco, di fianco a Donnarumma.

Brescia – Juventus: orario di inizio

Il calcio d’inizio di Brescia-Juventus è fissato per le ore 20:45.

Le probabili formazioni di Brescia – Juventus

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Balotelli, Donnarumma.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Higuain, Dybala.

Dove vedere Brescia – Juventus in TV Sky e DAZN

Brescia – Juventus è un’esclusiva di DAZN, la piattaforma online che trasmette tre partite per ogni giornata di Serie A 2019 – 2020. DAZN ha da poco sottoscritto un accordo con Sky per la creazione del canale DAZN1, sul quale viene trasmesso il meglio della programmazione della piattaforma online, tra cui le tre partite del massimo campionato italiano. Brescia – Juventus può essere vista in TV su DAZN1 (canale 209 di Sky) e su DAZN, ma bisogna avere uno smart tv supportato dal servizio. Lo studio pre-partita inizierà alle ore 20:15.

Come guardare Brescia – Juventus in streaming

Brescia – Juventus è disponibile anche in streaming su DAZN. Per accedere alla piattaforma bisogna essere abbonati (il costo è di 9,99 euro al mese) e utilizzare un dispositivo supportato (smartphone, tablet, computer, smart tv, console, dongle TV). Per vedere in streaming Brescia – Juventus bisogna lanciare DAZN, inserire le proprie credenziali e premere sul box dedicato alla partita presente nella homepage del servizio. Nel giro di qualche secondo partirà il media player con lo streaming di Brescia – Juventus.

Chi non è abbonato a Sky o DAZN può seguire la diretta testuale di Brescia – Juventus su Virgilio Sport (la pagina sarà attiva un’ora prima dell’inizio del match)