Come vedere Conegliano - Eczacibasi Istanbul in TV e diretta streaming

8 Dicembre 2019 - Dopo una semifinale incredibile vinta in rimonta nel quinto set 23 – 21 contro le turche del Vakefbank, Conegliano ha raggiunto la finale del mondiale femminile per club che si sta disputando in Cina. La squadra guidata da Paola Egonu sfida oggi alle ore 13:00 l’altra squadra turca dell’Eczacibasi Istanbul che ha battuto in semifinale Novara.

Sarà una partita molto combattuta e senza una vera favorita. Sono due squadre molto forti che si equivalgono, anche se Conegliano quest’anno vuole fare en plein portando a casa tutti i trofei a cui partecipa. La squadra italiana si affida al duo Paola Egonu – Miriam Sylla, opposto e schiacciatrice anche della Nazionale italiana. Le turche non sono da meno, con l’opposta serba Boskovic e la Kim a guidare una squadra formate da delle vere e proprie campionissime. I diritti televisivi del mondiale femminile per club 2019 sono stati acquistati da Sky che trasmetterà la partita in diretta e in esclusiva sui propri canale. Per vedere Conegliano – Eczacibasi Istanbul in TV bisogna sintonizzarsi sul canale SkySport Uno (201) o SkySport Arena (204). Disponibile lo streaming su SkyGo.

Mondiale femminile per club 2019, Conegliano – Eczacibasi Istanbul: orario di inizio

L’inizio della partita è fissato per le ore 13:00 di domenica 8 dicembre.

Dove vedere in TV Conegliano – Eczacibasi Istanbul

Il mondiale femminile per club è un’esclusiva di SkySport. Il match verrà trasmesso in TV sui canali SkySport Uno o SkySport Arena.

Come guardare in streaming Conegliano – Eczacibasi Istanbul

Per gli appassionati c’è la possibilità di vedere Conegliano – Eczacibasi Istanbul in diretta streaming su SkyGo, la piattaforma on demand di Sky. L’accesso a SkyGo è riservato solo agli abbonati.

Per guardare Conegliano – Eczacibasi Istanbul in streaming bisogna lanciare SkyGo, inserire le proprie credenziali e premere su Canali Tv. Dalla lista che si aprirà, bisogna selezionare SkySport Uno o SkySport Arena e premere sul pulsante Play. Nel giro di pochi secondi partirà lo streaming di Conegliano – Eczacibasi Istanbul.