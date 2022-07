Come vedere in diretta streaming gratis il GP d’Austria 2022 di Formula 1

Nessuna pausa, per la Formula 1 è già tempo di tornare in pista . Dopo il gran premio di Gran Bretagna della scorsa settimana, il circus della F1 si sposta in Austria sul Red Bull Ring, il circuito di casa della Scuderia di Max Verstappen. A Silverstone la Ferrari è tornata a vincere con Carlos Sainz, bravo a sfruttare una strategia non proprio ottimale della scuderia di Maranello che ha messo in grossa difficoltà Charles Leclerc, costretto ad accontentarsi del quarto posto dopo essere stato in testa anche con quasi cinque secondi di vantaggio. Il pilota monegasco ha rosicchiato qualche punto a Max Verstappen, ma la distanza resta ancora importante e bisogna puntare a vincere i tre gran premi che ci sono prima della pausa estiva.

Il Red Bull Ring è un circuito che sulla carta dovrebbe essere più favorevole alle Red Bull: i rettilinei non sono tantissimi ed è piuttosto corto, ma la velocità media è piuttosto elevata. A Silverstone si è vista per la prima volta anche una Mercedes molto competitiva e con un redivivo Hamilton che ha lottato per la vittoria. Si preannuncia un GP d’Austria 2022 carico di emozioni e che può essere seguito in diretta sui canali di SkySport che trasmetteranno in esclusiva l’evento. Lo si può vedere anche in diretta streaming gratis su smartphone, tablet e computer: ecco come fare.

GP d’Austria 2022 di Formula 1: gli orari

Weekend speciale quello del GP d’Austria 2022. Il circuito del Red Bull Ring, infatti, ospiterà la seconda Sprint Race della stagione, la gara di 100km che si corre al sabato e che decreta l’ordine di partenza di domenica. La presenza della Sprint Race porta a uno stravolgimento del calendario: le qualifiche al venerdì al posto della seconda sessione di prove libere. Quindi saranno tre giorni tutti da vivere con qualifiche al venerdì, sprint race al sabato e gara la domenica. Ecco l’orario di tutti gli appuntamenti del GP d’Austria 2022:

Prive libere 1: venerdì 8 luglio ore 13:30

Qualifiche: venerdì 8 luglio ore 17:00

Prove libere 2: sabato 9 luglio ore 12:30

Sprint race: sabato 9 luglio ore 16:30

Gara: domenica 10 luglio ore 16:00

Come vedere in TV il GP d’Austria 2022 di Formula 1

Come detto, il GP d’Austria 2022 è un’esclusiva SkySport che trasmetterà sui canali SkySport Uno e SkySport F1 tutti gli appuntamenti del fine settimana. Oltre alle prove libere, qualifiche e gara ci saranno anche interventi dal paddock con i piloti e con gli esperti di SkySport. Chi non è abbonato a Sky, ha delle valide alternative per seguire il GP d’Austria 2022 di F1 in TV. La principale è la Now Smart Stick, una chiavetta che si collega alla porta HDMI con all’interno due mesi di abbonamento al pacchetto sport di Now TV, che comprende anche la Formula 1. Acquistandola oggi si vedranno tutti i GP di luglio e anche quelli di settembre, compreso il GP di Monza 2022. Su Amazon è anche disponibile in offerta a un ottimo prezzo.

Now Smart Stick con 2 mesi di abbonamento sport

Se non volete sottoscrivere un abbonamento, l’unica alternativa gratuita è TV8, il canale del digitale terrestre di proprietà di Sky. Ma in questo caso bisognerà accontentarsi della differita, non avendo TV8 i diritti per trasmettere il GP d’Austria 2022 in diretta.

Come guardare in diretta streaming gratis il GP d’Austria 2022 di Formula 1

Con queste giornate calde in molti approfitteranno per andare al mare. Gli appassionati di Formula 1, però, possono stare tranquilli, potranno vedere il GP d’Austria 2022 in diretta streaming utilizzando le apposite piattaforme. La più semplice è SkyGo, ma bisogna essere registrati sul sito di Sky e avere un abbonamento attivo al pacchetto sport. Una valida alternativa per seguire il GP d’Austria 2022 di F1 in streaming è la piattaforma NowTV, disponibile su qualsiasi dispositivo. Anche in questo caso bisogna essere abbonati.

L’unica soluzione per guardare la Formula 1 in streaming gratis è il sito di TV8. Non c’è bisogno né di essere registrati né di un abbonamento, ma la trasmissione è solo in differita.