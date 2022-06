Come vedere in diretta streaming gratis il GP dell’Azerbaijan 2022 di F1

A Baku va in scena il Gran Premio dell’Azerbaijan 2022 di Formula 1. Dopo due settimane di pausa si torna finalmente in pista e la Ferrari è chiamata a rispondere agli errori e alla sfortuna delle ultime due gare. Il GP di Spagna e il GP di Monaco potevano essere tranquillamente una doppietta per Leclerc, ma, prima il problema al motore e poi l’errore di strategia ai box, hanno compromesso entrambe i gran premi. E ora il pilota monegasco deve rincorrere Verstappen, sempre più al comando nella classifica mondiale. E deve farlo su una pista che sulla carta non è sicuramente favorevole alla Ferrari.

Il circuito ricavato all’interno del centro cittadino di Baku è molto particolare. Ha il rettilineo più lungo di tutta la Formula 1 (più di 2km), ma anche il punto più stretto e le curve più lente. Sulla carta è una pista a basso carico aerodinamico e fino a questo momento le Red Bull sono sempre state più veloci sotto questo aspetto. La Scuderia di Maranello, però, è pronta a portare delle novità per migliorare la velocità di punta: una nuova ala posteriore, una nuova ala anteriore e anche una nuova versione di alcune parti del motore.

Come sempre, tutto il weekend di gara sarà un’esclusiva SkySport e sui canali della piattaforma satellitare sarà possibile vedere in diretta le prove libere, le qualifiche e la gara. Chi non potrà farlo dal televisore di casa, c’è la possibilità di vedere il GP dell’Azerbaijan 2022 di F1 in streaming gratis su smartphone, smart tv, computer e tablet: ecco come fare.

GP dell’Azerbaijan 2022: gli appuntamenti del weekend

Orari europei per il Gran Premio dell’Azerbaijan 2022 di Formula 1. Si comincia venerdì 10 giugno alle ore 13:00 con la prima sessione di prove libere e si conclude domenica alle ore 13:00 con la partenza della gara. Ecco un riassunto con tutti i principali appuntamenti della corsa.

Prove libere 1 – venerdì 10 giugno ore 13:00

Prove libere 2 – venerdì 10 giugno ore 16:00

Prove libere 3 – sabato 11 giugno ore 13:00

Qualifiche – sabato 11 giugno ore 16:00

Gara – domenica 12 giugno ore 13:00

Come vedere in TV il GP dell’Azerbaijan 2022 di Formula 1

Per seguire in TV il GP dell’Azerbaijan 2022 di F1 bisogna essere abbonati a Sky. Sui canali della piattaforma satellitare (SkySport F1 e SkySport Uno) verranno trasmessi in diretta tutti gli appuntamenti del weekend e anche gli approfondimenti dalla pitlane e dagli studi Sky. Un servizio completo per chi ama le quattro ruote. Chi non è abbonato a Sky, ha un’ottima alternativa: Now TV. Il servizio on demand trasmette la maggior parte dei canali di Sky, compresi quelli dedicati allo sport. Se non ci si vuole abbonare, è possibile acquistare la Now Smart Stick, una chiavetta HDMI molto simile al Fire TV Stick e che include anche due mesi di abbonamento al pacchetto Sport. Oggi la troviamo in super offerta su Amazon con uno sconto del 50%.

Now Smart Stick con 2 mesi di abbonamento sport

Il GP dell’Azerbaijan 2022 viene trasmesso anche in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre, ma purtroppo solo in differita nel tardo pomeriggio.

Come guardare in streaming gratis il GP dell’Azerbaijan 2022 di F1

Per chi non potrà essere davanti al televisore, ma vorrà seguire comunque il GP dell’Azerbaijan 2022 c’è la possibilità di vederlo in diretta streaming su SkyGo, la piattaforma on demand di Sky. Per utilizzarla bisogna esseri abbonati ed essere iscritti al sito di Sky. L’app è disponibile per tablet, smartphone computer. Per guardare il GP di Baku 2022 in streaming gratis bisogna lanciare l’applicazione, inserire le credenziali e poi cliccare sul banner dedicato alla gara: nel giro di pochi secondi partirà lo streaming del gran premio.

Se non siete abbonati a Sky, potete utilizzare l’app di NowTV (bisogna però abbonarsi). Il procedimento è simile a quanto appena visto. Per vedere in streaming gratis il GP dell’Azerbaijan 2022 di Formula 1 l’unica soluzione è il sito di TV8. Non c’è bisogno né di pagare un abbonamento, né di iscriversi, ma come già detto non è in diretta, ma solo in differita.