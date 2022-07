Come vedere in diretta streaming gratis il GP di Silverstone 2022 di F1

Arriva l’estate e arrivano i gran premi storici in Europa per la Formula 1. In questo fine settimana si torna a correre sul circuito di Silverstone che ha ospitato la prima gara della F1. Su questa pista si è veramente scritta la storia e le sue curve veloci sono iconiche e molto amate dai piloti. Il GP di Gran Bretagna 2022 arriva in un momento molto particolare della stagione. Dopo l’inizio folgorante della Ferrari, la Red Bull è tornata a vincere gare su gare, sfruttando anche i problemi di affidabilità della Rossa che hanno costretto Leclerc a utilizzare già la quarta power unit.

La Scuderia di Maranello finora ha dimostrato di avere la macchina più performante, ma i tanti problemi e qualche errore di strategia ne hanno frenato i risultati. E a Silverstone le carte potrebbero rimescolarsi ancora: tutte le scuderie hanno annunciato novità sostanziali, a partire dalla Mercedes che porterà un nuovo pacchetto aerodinamico nella speranza di invertire la stagione. Come tutti gli appuntamenti di questa stagione, anche il GP di Silverstone sarà un’esclusiva SkySport. Dalle prove libere fino alla gara di domenica, sarà possibile vedere tutto in diretta TV e in streaming gratis sulla piattaforma di Sky. Ecco come fare.

GP di Silverstone 2022: appuntamenti e orari

Con il ritorno in Europa, gli orari sono quelli abituali. SI parte venerdì 1° luglio con le due sessioni di prove libere e si conclude domenica 3 luglio con la gara. Ecco un riassunto con tutti gli appuntamenti del GP di Gran Bretagna 2022.

Prove libere 1 – venerdì 1° luglio ore 14:00

– venerdì 1° luglio ore 14:00 Prove libere 2 – venerdì 1° luglio ore 17:00

– venerdì 1° luglio ore 17:00 Prove libere 3 – sabato 2 luglio ore 13:00

– sabato 2 luglio ore 13:00 Qualifiche – sabato 2 luglio ore 16:00

– sabato 2 luglio ore 16:00 Gara – domenica 3 luglio ore 16:00

Come vedere in TV il GP di Silverstone 2022 di Formula 1

Per non perdersi nemmeno un minuto del GP di Gran Bretagna 2022 la soluzione migliore resta SkySport. Sui canali SkySport Uno e SkySport F1 verranno trasmesse in diretta tutte le fasi salienti del gran premio: prove libere, qualifiche e gara. E in più ci saranno i classici approfondimenti dallo studio e dalla pit-line con i giornalisti di Sky e ospiti speciali. Chi non ha un abbonamento a Sky ha delle valide alternative per vedere in TV il GP di Silverstone. La prima è acquistare la Now Smart Stick, una chiavetta che si collega alla porta HDMI del televisore e che ha all’interno due mesi di abbonamento al pacchetto Sport. Oggi la troviamo anche in offerta su Amazon e costa veramente poco.

Per chi non vuole spendere soldi, c’è la possibilità di vedere in chiaro le qualifiche e la gara su TV8. Ma in questo caso tutti gli appuntamenti sono in differita.

Come guardare in diretta streaming gratis il GP di Silverstone 2022 di Formula 1

Un altro valido metodo per vedere il GP di Gran Bretagna è la diretta streaming, soprattutto se siamo al mare a goderci un po’ di riposo. Il modo più semplice è utilizzare SkyGo, la piattaforma on demand di Sky, ma è riservata solo ai clienti satellitari. Per guardare il GP di Silverstone 2022 di F1 in diretta streaming bisogna scaricare l’app se non l’abbiamo già installata sul nostro smartphone, tablet o computer, inserire le credenziali Sky e premere sul banner dedicato alla gara. Nel giro di pochi secondi partirà lo streaming del GP di Gran Bretagna. Funzionamento molto simile per gli abbonati a NowTV: anche in questo caso bisogna inserire le proprie credenziali e premere sul canale che trasmette in streaming il gran premio.

L’unico modo per seguire in streaming gratis il GP di Silverstone 2022 è il sito di TV8: non bisogna né registrarsi né pagare un abbonamento. Il canale del digitale terrestre, però, trasmette solamente qualifiche e gara e lo fa in differita.