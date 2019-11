Come vedere Dortmund - Inter in TV e in streaming Sky e Mediaset

5 Novembre 2019 - Dopo la grande vittoria di due settimane fa, l’Inter vola a Dortmund per sfidare il Borussia di Favre, nella partita che molto probabilmente deciderà la qualificazione agli ottavi di finale. La partita si gioca questa sera alle 21:00 al Signal Iduna Park e fa parte del pacchetto di match acquistati da Mediaset e che vengono trasmessi in chiaro su Canale 5. Si può vedere la partita in TV anche su SkySport Uno (201) e su Sky Sport 252. Disponibile lo streaming gratis di Borussia Dortmund – Inter su Mediaset Play.

Per l’Inter è la partita più importante della stagione. Conte si gioca il primo obiettivo della stagione: la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. L’Inter non deve perdere: una sconfitta equivale all’uscita quasi matematica dal girone. Per questo motivo Conte si affida agli uomini apparsi più in forma finora. In difesa torna Godin al posto di Bastoni, mentre a centrocampo torna Sensi dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori per più di un mese. In attacco spazio al duo Lautaro Martinez – Lukaku. Il Borussia Dortmund arriva alla partita con molti dubbi di formazione: Reus non ha ancora recuperato e potrebbe partire dalla panchina. Favre si affida sulla trequarti alla fantasia di Sancho e alla concretezza di Witsel.

A che ora gioca Dortmund – Inter

Borussia Dortmund – Inter si gioca alle ore 21:00 allo stadio Signal Iduna Park.

Le probabili formazioni di Dortmund – Inter

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Bürki; Hakimi, Akanji, Hummels, Schulz; Weigl, Delaney; Sancho, Witsel, T.Hazard; Brandt.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martínez, Lukaku.

Dove vedere Dortmund – Inter in TV

Borussia Dortmund – Inter può essere visto in TV su SkySport Uno, SkySport 252 e in chiaro gratis su Canale 5. La partita, infatti, rientra nel pacchetto acquistato da Mediaset e che viene trasmesso sui canali della TV del Biscione. Il match può essere visto in televisione anche dagli abbonati a NowTV.

Come guardare Dortmund – Inter in streaming gratis su Mediaset Play

I tifosi neroazzurri possono vedere Borussia Dortmund – Inter in streaming gratis su Mediaset Play, piattaforma on demand di Mediaset. Non bisogna pagare nessun abbonamento, ma solamente essere registrati al servizio.

Per seguire la partita in streaming bisogna lanciare Mediaset Play, premere su Dirette e poi selezionare Canale 5. Nel giro di qualche secondo partirà la diretta streaming gratis di Borussia Dortmund – Inter.

Come seguire Borussia Dortmund – Inter in streaming su SkyGo

Per gli abbonati a Sky c’è la possibilità di vedere Borussia Dortmund – Inter in diretta streaming su SkyGo, piattaforma on demand di Sky. Per accedere a SkyGo bisogna essere registrati e utilizzare uno dei dispositivi supportati.

Per guardare in streaming Borussia Dortmund – Inter bisogna lanciare l’app di SkyGo, inserire le proprie credenziali e premere su Canali TV. Si aprirà una pagina con tutti i canali in streaming e premendo su SkySport Uno o SkySport 252 partirà lo streaming del match. La diretta online è disponibile anche sull’app di DAZN.

Chi non è abbonato a Sky può seguire la diretta testuale di Borussia Dortmund – Inter su Virgilio Sport.