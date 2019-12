Come vedere Fiorentina - Inter in TV e streaming su Sky e DAZN

15 Dicembre 2019 - Fiorentina – Inter è uno dei big match della sedicesima giornata di Serie A 2019 – 2020: si gioca questa sera alle ore 20:45 allo stadio Artemio Franchi. Il match può essere visto in TV sui canali SkySport Uno e SkySport Serie A, disponibili sull’emittente satellitare, sui canali del digitale terrestre di Sky e su NowTV. I tifosi possono guardare Fiorentina – Inter in streaming su SkyGo. Non è disponibile la visione su DAZN.

L’Inter arriva dalla cocente eliminazione in Champions League, dopo la sconfitta contro un Barcellona pieno di seconde linee e ragazzi della Cantera. La squadra allenata da Antonio Conte ha una grande opportunità per dimenticare la brutta prestazione: vincere a Firenze contro una Fiorentina in crisi e mantenere la testa del campionato. I neroazzurri devono ancora fare a meno di Sensi, Barella, Asamoah e Sanchez, infortunati di lungo corso e che rientreranno solamente nel 2020. Conte è costretto a mettere in campo gli stessi undici che hanno affrontato il Barcellona, con l’unica novità di Bastoni in difesa. Anche la Fiorentina ha bisogno di una vittoria, soprattutto per allontanare le voci di un cambio in panchina. Montella è senza Ribery, che oramai rientrerà nel 2020, e al fianco di Chiesa è lotta a duo tra Boateng e Vlahovic.

Fiorentina – Inter: orario di inizio

Fiorentina – Inter si gioca alle ore 20:45 allo stadio Artemio Franchi.

Dove vedere Fiorentina – Inter

Come tutti i posticipi della domenica sera, anche Fiorentina – Inter è un’esclusiva Sky e può essere vista solo sulle piattaforme dell’azienda televisiva. Per guardare in TV Fiorentina – Inter bisogna collegarsi su SkySport Uno o su SkySport Serie A, canali 201 e 202 di Sky. Il match è disponibile anche sui canali del digitale terrestre di Sky e su Now TV. Per vedere Fiorentina – Inter in streaming bisogna utilizzare SkyGo ed essere abbonati a Sky.

Probabili formazioni Fiorentina – Inter

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Boateng

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar; de Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Vecino, Brozovic, Borja Valero, Biraghi; Lautaro, Lukaku