Come vedere Galles - Sud Africa in TV e in streaming gratis

27 Ottobre 2019 - Un’occasione più unica che rara per Galles e Sud Africa: chi vincerà la semifinale dei mondiali di rugby affronterà il finale l’Inghilterra e non i favoritissimi All Blacks. La Nuova Zelanda, infatti, ha perso contro ogni pronostico la semifinale e ora i pronostici sono apertissimi. Il Galles potrebbe sfruttare l’occasione per vincere per la prima volta nella sua storia i mondiali di rugby.

La partita di oggi sarà molto combattuta. Sud Africa e Galles sono due squadre che si equivalgono: i gallesi arrivano dalla vittoria sofferta nei quarti contro la Francia, mentre il Sud Africa ha mostrato una prova più che convincente contro il Giappone. Sarà un match su cui si lotterà su ogni pallone per cercare il break decisivo. I diritti TV dei mondiali di rugby sono stati acquistati dalla Rai che sta offrendo una buona copertura. Galles – Sud Africa verrà trasmessa in diretta su Rai Due e in streaming gratis su RaiPlay. Ecco come fare per guardare la partita.

A che ora gioca Galles – Sud Africa

L’inizio della partita Galles – Sud Africa è fissato per le ore 10:00.

Dove vedere in TV Galles – Sud Africa

La TV di Stato ha acquistato i diritti del mondiale di rugby 2019 e lo sta trasmettendo sui suoi canali dedicati allo sport. La semifinale Galles – sud Africa, però, verrà trasmessa in diretta su Rai Due. Il collegamento comincerà 10 minuti prima dell’inizio del match.

Come guardare in streaming Galles – Sud Africa

Se siete ancora a letto, potete vedere Galles – Sud Africa in streaming gratis su Raiplay, il servizio on demand della TV di Stato. Per accedere a RaiPlay non bisogna pagare nessun abbonamento, ma solamente essere iscritti alla piattaforma. L’applicazione può essere scaricata gratis dal Google Play Store e App Store.

Per seguire Galles – Sud Africa in streaming gratis bisogna lanciare RaiPlay, inserire le proprie credenziali e premere sulla voce di menu Dirette. Si aprirà una pagina con tutti i canali della Rai e premendo sul box di Rai Due partirà lo streaming della semifinale dei mondiali di rugby.