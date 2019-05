Giro d'Italia 2019, quindicesima tappa Ivrea - Como in TV e streaming

26 Maggio 2019 - Dopo le fatiche delle prime tre tappe alpine, il Giro d’Italia 2019 presenta una quindicesima tappa molto intrigante. Non ci sono grosse asperità da scalare, ma nella seconda parte il percorso si fa ostico, con tanti muri e salite brevi che possono fare male alle gambe, soprattutto dopo le difficoltà degli ultimi giorni. La quindicesima tappa Ivrea – Como misura 237 chilometri e nella seconda parte ricalca il percorso del Giro di Lombardia, con la scalata della Colma del Sormano e del Civiglio.

Un percorso adatto a Vincenzo Nibali che ha già vinto il Giro di Lombardia per ben due volte. Una tappa che somiglia molto a una grande classica, sia per il chilometraggio (si superano i 220 chilometri) sia per le difficoltà da affrontare. I ciclisti arrivano da una settimana complicata, con le prime salite alpine che hanno già fatto selezione. I muri presenti negli ultimi quaranta chilometri possono essere terra d’attacco per coloro che vogliono mettere in difficoltà la nuova maglia rosa, l’ecuadoregno Richard Carapaz, vincitore della tappa di ieri e in grado di dare quasi due minuti a tutti i favoriti del Giro d’Italia 2019.

La quindicesima tappa Ivrea – Como del Giro d’Italia 2019 verrà trasmessa in TV dalla Rai e da Eurosport. Per vedere in TV bisogna collegarsi su RaiSport+ HD, su Rai 2 o su Eurosport 1. Per gli appassionati c’è anche la possibilità di seguire la quindicesima tappa Ivrea – Como del Giro d’Italia 2019 in streaming gratis su RaiPlay.

Giro d’Italia 2019 quindicesima tappa Ivrea – Como: il percorso

I primi centosessanta chilometri sono pianeggianti e saranno terra di conquista dei fuggitivi di giornata. Le difficoltà iniziano con la prima salita della giornata, la scalata alla Madonna del Ghisallo (8.6 km al 5.6% di pendenza media) e poi alla Colma di Sormano. A 22 chilometri dall’arrivo inizia il Civiglio (4,9 km con una pendenza media del 9,4% e punte del 14%), rampa di lancio per chi vorrà vincere la tappa. Con nelle gambe le fatiche dei giorni precedenti e gli oltre 200 chilometri della tappa odierna, uno scatto sul Civiglio potrebbe mettere in seria difficoltà chi non è abituato a sforzi del genere.

Giro d’Italia 2019 quindicesima tappa: i favoriti

Una tappa adatta agli uomini da classiche, ma dopo due settimane su e giù per l’Italia le gambe cominciano a far male. Potrebbe essere un terreno adatto a Davide Formolo che in questi giorni si è speso molto per il suo capitano Rafal Majka. Ma anche Vincenzo Nibali potrebbe dire la sua, avendo vinto su queste strade per due volte il Giro di Lombardia. Senza dimenticare Richard Carapaz, vincitore del tappone alpino di ieri e apparso in grande forma.

Ivrea – Como quindicesima tappa del Giro d’Italia 2019: orario di partenza

La partenza della quindicesima tappa del Giro d’Italia 2019 è fissata per le ore 11:15 da Ivrea. L’arrivo a Como è previsto tra le 17:00 e le 17:30 (dipende dalla velocità media della tappa).

Dove guardare la quindicesima tappa del Giro d’Italia 2019 in TV

Copertura completa per la quindicesima tappa del Giro d’Italia 2019. Come sta accadendo dal primo giorno, sarà possibile vedere il Giro d’Italia 2019 in TV sia sulla Rai sia su Eurosport. Per guardare la quindicesima tappa Ivrea – Como in TV in chiaro bisogna collegarsi alle 12:30 su RaiSport+ HD e poi dalle 14:30 su Rai 2. Su Eurosport 1 la diretta inizierà alle ore 13:10.

Come vedere la quindicesima tappa del Giro d’Italia 2019 Ivrea – Como in streaming gratis su RaiPlay

Chi non potrà essere in casa per seguire in TV la quindicesima tappa del Giro d’Italia 2019, lo potrà fare in streaming su RaiPlay, la piattaforma on demand della Tv di Stato. Per accedere a RaiPlay non è necessario pagare nessun abbonamento, ma solamente registrarsi gratuitamente al servizio. L’applicazione di RaiPlay può essere scaricata dal Google Play Store o App Store.

Per guardare la quindicesima tappa del Giro d’Italia 2019 Ivrea – Como in streaming gratis bisogna lanciare RaiPlay, inserire le proprie credenziali e cliccare sulla voce di menù Dirette. Si aprirà una nuova pagina con tutti i canali della Rai disponibili in streaming e cliccando su RaiSport+ HD o Rai 2 (dipende dall’orario), partirà lo streaming gratis della quindicesima tappa del Giro d’Italia 2019.

Come seguire la quindicesima tappa del Giro d’Italia 2019 Ivrea – Como in streaming su Eurosport Player

Se non potete fare a meno della voce di Luca Gregorio e Riccardo Magrini, avete la possibilità di guardare la quindicesima tappa Ivrea – Como del Giro d’Italia 2019 in diretta streaming su Eurosport Player. Per accedere a Eurosport Player è necessario pagare l’abbonamento mensile o annuale e utilizzare uno dei dispositivi supportati (smartphone, tablet e computer).

Per guardare il Giro d’Italia 2019 in streaming bisogna lanciare Eurosport Player, inserire le proprie credenziali e premere sul banner di Eurosport 1 presente in homepage. Nel giro di qualche secondo partirà lo streaming della quindicesima tappa del Giro d’Italia 2019.