Come vedere GP della Repubblica Ceca 2020 di MotoGP in streaming e TV

Senza Marquez e con le Ducati in difficoltà, il palcoscenico della MotoGP è stato occupato dalle nuove leve, una su tutte: Fabio Quartararo. Il giovane pilota francese ha vinto le prime due gare disputate sul circuito di Jerez de la Frontera e ora vuole il terzo successo di fila nel GP della Repubblica Ceca 2020 che si corre sulla pista di Brno nel fine settimana del 7-9 agosto.

La MotoGP 2020 sta mettendo in scena uno spettacolo che in pochi avrebbero prospettato a inizio stagione. Marc Marquez fuori dai giochi per la caduta rimediata nella prima gara dell’ano, le Ducati che ancora non riescono a trovare il giusto assetto e le Yamaha ufficiali che hanno problemi nella gestione delle gomme. In questa situazione è emerso Fabio Quartararo, che con la sua Yamaha del team Petronas sta mettendo in scena dei veri e proprio show. Anche nelle prime prove libere del GP della Repubblica Ceca ha fatto registrare il miglior tempo, seguito a soli 7 millesimi dal compagno di squadra Morbidelli. In difficoltà Valentino Rossi, reduce dal terzo posto della Spagna, e le due Ducati ufficiali. I giochi sono apertissimi, ma i favoriti restano i due piloti della Yamaha Petronas.

Il GP della Repubblica Ceca può essere visto in TV sui canali SkySport MotoGp, DAZN (tramite app da installare sullo smart TV) e in differita su TV8, canale in chiaro del digitale terrestre. Disponibile anche lo streaming gratis sul sito di TV8, oppure su SkyGo e sull’app di DAZN.

GP della Repubblica Ceca 2020 di MotoGP: orario qualifiche e gara

Come per tutte le gare europee, gli orari delle qualifiche e della gara del GP della Repubblica Ceca sono sempre gli stessi: sabato alle ore 14:10 e domenica alle ore 14.

Orario qualifiche GP della Repubblica Ceca 2020 di MotoGP: sabato 8 agosto alle ore 14:10.

Orario gara GP della Repubblica Ceca 2020 di MotoGP: domenica 9 agosto alle ore 15:00.

Dove vedere in TV il GP della Repubblica Ceca 2020 di MotoGP

Da quest’anno le opzioni per vedere in TV la MotoGP 2020 sono più numerose per gli appassionati. Il GP della Repubblica Ceca 2020 può essere visto su SkySport MotoGP, DAZN e in differita gratis su TV8. Per le prime due opzioni è necessario avere un abbonamento.

Come guardare il GP della Repubblica Ceca 2020 di MotoGP in streaming su SkyGo

Per chi è in spiaggia a rilassarsi e non vuole perdersi le qualifiche e la gara della MotoGP c’è la possibilità di seguire in diretta streaming il GP della Repubblica Ceca in streaming su SkyGo. Per accedere alla piattaforma on demand di Sky bisogna scaricare l’app ed essere registrati.

Per vedere il GP della Repubblica Ceca di MotoGP in streaming bisogna lanciare SyGo, inserire le credenziali e premere su Canali TV. A questo punto si aprirà una nuova pagina e bisognerà scrollare verso il basso fino a quando non si troverà SkySport MotoGP. Selezionate il canale e premete sull’icona a forma di “Play”: nel giro di pochi secondi partirà lo streaming della gara.

Come vedere il GP della Repubblica Ceca 2020 di MotoGP in streaming su DAZN

DAZN ha acquisito da quest’anno i diritti televisivi della MotoGP e trasmette sulla piattaforma lo streaming in diretta di tutte le gare. Per vedere la MotoGP su DAZN, oltre all’abbonamento, è necessario anche utilizzare uno dei dispositivi compatibili con la piattaforma.

Per guardare il Gp della Repubblica Ceca 2020 in streaming su DAZN è necessario lanciare la piattaforma e premere sul box dedicato alla MotoGP presente in home page. Nel giro di pochi secondi si aprirà il media player e partirà lo streaming della MotoGP 2020.

Come seguire il GP della Repubblica Ceca 2020 di MotoGP in streaming gratis sul sito di TV8

Per chi non ha un abbonamento esiste una valida alternativa gratuita che può essere presa in considerazione: guardare il GP della Repubblica Ceca in streaming gratis sul sito di TV8. Per farlo non bisogna né pagare un abbonamento né registrarsi sul sito, ma basta avere un dispositivo dove installare un browser e una buona connessione a Internet.

Per vedere la MotoGP in streaming gratis bisogna aprire il browser, inserire la URL del sito di TV8 e aspettare che si carica l’homepage. Dopo pochi secondi apparirà un media player al centro della pagina nella quale vedere il GP della Repubblica Ceca 2020 in streaming gratis.